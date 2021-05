Světla zhasla už na podzim. Teď se berlínské letiště Tegel uzavírá úplně

To, že Tegel je až do půlnoci z noci na středu veden v letové záloze, mnozí obyvatelé města neví. Nevěděla to ani Birgit, která se v neděli za deštivého počasí otužovala v jezeře nedaleko vzletové dráhy. „Provoz skončil už loni,“ řekla. Na Tegel však vzpomíná s nostalgií stejně jako další Berlíňané, neboť letiště bylo jedním ze symbolů západní části kdysi rozděleného města.



„Rychle jsem si ale zvykla na ten klid tady u jezera, kdysi jsem přitom burácení motorů ani nevnímala. Také mi přijde, že voda v jezeře je od uzavření Tegelu průzračnější, zřejmě starty a přistání letadel vibracemi ovlivňovaly zakalení vody,“ řekla Birgit o jezeře.

Žezlo přebírá Willy Brandt

Novou vstupní branou do německého hlavního města se stalo Letiště Willyho Brandta Berlín Braniborsko (BER), které stojí ve spolkové zemo Braniborsko u hranice s Berlínem. Nový vzdušný přístav, který se loni na podzim otevřel po letech zpoždění, k sobě jako terminál 5 začlenil rovněž i bývalé letiště Schönefeld. Tento terminál je ale dočasně uzavřen, protože kvůli koronaviru se prakticky zastavily lety s pasažéry.

Letištěm Willyho Brandta jihovýchodně od Berlína prošlo v dubnu 265 000 cestujících. To bylo sice o 44 000 více než v březnu, ve srovnání s dubnem 2019 to byl ale jen zlomek. Tehdy letiště Tegel a Schönefeld společně odbavila 3,1 milionu pasažérů.

Nové letiště se kvůli úbytku cestujících nedostalo po otevření do žádné provozní tísně, a proto nebyl důvod Tegel aktivovat za zálohy. A o prodloužení této výjimky rovněž nebyl zájem, proto Tegel v noci na středu definitivně ztratí status letiště.

„Letiště BER funguje bez problémů, je moderní, účelné a pasažéři ho dobře přijali. Proto nyní otevíráme Tegelu cestu do nové éry,“ prohlásil v úterý šéf Brandtova letiště Engelbert Lütke Daldrup. Dodal, že převodu pozemků a budov Tegelu na spolkovou zemi Berlín již nic nebrání.

Pro Tegel, pro který byla typická šestihranná odbavovací hala, konec leteckého provozu znamená začátek nové kapitoly. Terminál se stane součástí berlínské technické vysoké školy Beuth Hochschule, v plánu je vybudování vědeckotechnického a průmyslového parku a také výstavba dřevěných domů, ve kterých vznikne 5 000 bytů. Bez užitku není Tegel ani nyní. Je zde jedno z berlínských center, kde se lidé mohou nechat očkovat proti nemoci covid-19.