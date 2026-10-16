Technické problémy omezily letecký provoz v Itálii na polovinu

Problémy způsobily zpoždění a rušení letů na letištích po celé zemi. Úřady vyloučily, že by problémy způsobil kybernetický útok, a letový provoz podle nich zůstává bezpečný. Informují o tom agentury AP a Reuters. Podle internetových stránek pražského letiště jsou dnes zrušené i některé lety mezi Prahou a italskými městy Řím, Milán a Palermo.
ENAV uvedla, že závadu odhalila v noci a zpočátku se jí dařilo udržet běžný provoz díky záložním systémům. S rostoucím ranním provozem a přetrvávajícími problémy však musela omezit počet letů.
Příčina technických problémů již byla podle ENAV identifikována. Technici pracují na obnovení plného provozu a minimalizaci dopadů na cestující. ENAV vyloučila kybernetický útok a ujistila, že bezpečnost letového provozu nebyla ohrožena. Provozovatelé letišť v Římě a Miláně cestujícím doporučili, aby si aktuální informace o svých letech ověřili u leteckých společností.
Podle stránek pražského letiště Ryanair a Wizz Air v pátek zrušily lety z Prahy do Říma, easyJet do Milána a Wizz Air do Palerma. Večerní spoje do Říma i Milána by se však měly uskutečnit. Problémy se také nedotkly spojů do menších italských měst.