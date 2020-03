Technická kontrola se zpřísní, nově o ni řidiče připraví i drobnosti

Například nesvítící žárovky osvětlující registrační značku, prosakující nádržka na nemrznoucí směs do ostřikovačů nebo zaseklé okénko, které proto nelze otevřít. Takovéto nedokonalosti mohou řidiči v budoucnu zavařit.

Nebude to ale hned, až při opakované kontrole. Počítá s tím novela vyhlášky zpracovaná ministerstvem dopravy, která by měla začít platit od července. Jejím smyslem je, aby si šoféři všímali lehkých závad, které se do protokolů zapisují symbolem A. Nyní je budou muset odstranit. Pokud je technik odhalí po dalších dvou letech, automaticky se přesunou do kategorie B. To je už vážná závada, za kterou majitel vozidla nové razítko opravňující k provozu nedostane.

Pandemie se kontrol netýká

Přestože v současnosti platí kvůli karanténě a uzavření celé řady služeb úlevy, technického stavu vozidel se netýkají. Na rozdíl od daňových přiznání a dalších povinností tak musí lidé nechat vozidla zkontrolovat včas.

Autoservisy v omezeném provozu pracují a podobně dnes fungují i stanice technické kontroly. Ty zavedly celou řadu opatření počínaje udržováním odstupu od klientů a konče v některých provozovnách dezinfekcí interiéru vozidel před samotnou kontrolou. Vymlouvat se na koronavirus tak v tomto případě nepůjde a během léta se zřejmě pravidla pro šoféry zpřísní.

„Uvedené zhoršení hodnocení závad lehkých na vážné při následné pravidelné technické prohlídce naplňuje požadavek legislativy EU, která požaduje odstraňování i lehkých závad. Tento princip byl nastaven u takových závad, které v ­období mezi prohlídkami lze bez větších nákladů odstranit. Jedná se vesměs o případy uvolněných či povolených částí. Příkladem může být třeba uchycení tabulky registrační značky,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Připravovaná změna vyhlášky vyvolala diskuse se zástupci techniků STK o hodnocení závažnosti některých závad, případně o možnosti lidí je efektivně odstraňovat. Tímto způsobem podle předsedy Profesní komory STK Jiřího Rejmona úřad upustil od zvažovaného přísnějšího hodnocení koroze karoserie.

„Neznám auto, zejména nákladní, které by nemělo alespoň jemnou korozi. To by jej majitel musel natřít těsně předtím, než by odjel na technickou kontrolu,“ uvedl Rejmon. Na korozi se tak bude přísněji hledět jen na vybraných místech, jako je například brzdové potrubí.



Naopak zpřísnění pravidel pro nakládání s celou řadou jiných „áčkových“ závad technici kvitují. „Pokud šofér přijede s tím, že mu nesvítí registrační značka a po dvou letech to nemá opravené, pak si opakovanou technickou do třiceti dnů svým způsobem zaslouží,“ dodal Rejmon.

Přísnější policisté na silnicích

Současně se zpřísněním hodnocení některých lehkých závad pohled do návrhu vyhlášky ukazuje, že úředníci z tabulky kontrolních úkonů při technických kontrolách vyřadili celou řadu marginálních vad.

Jde o závady, které nemohou mít vliv na bezpečnost provozu, doposud se ale do protokolu o kontrole zapisují. Vypadly tak například závady v podobě ošoupaného potahu sedadla řidiče a spolujezdců, nebo podobné opotřebení bezpečnostních pásů, které ale nemá vliv na jejich funkci.

Spolu s pravidly pro techniky plánuje ministerstvo pozměnit i soubor kontrolních úkonů, které provádí dopravní policisté. Vyhodnocení nalezených nedostatků by pak mělo být podle návrhu stejně přísné jako u plánovaných technických kontrol, což ale komora techniků nepovažuje v některých případech za nejšťastnější řešení.

Jako příklad uvádí zjištění úkapu oleje, které je považováno za nebezpečnou závadu a policista bude muset takovéto auto odstavit. Tím se ale podle Rejmona nepodaří nápravu zjednat dříve, protože majitel bude pro vozidlo muset objednat odtah.

„V případě uváděného příkladu rozhodně nechceme, aby vozidlo s­ takovouto závadou bylo připuštěno do provozu,“ vysvětluje Rejmon.