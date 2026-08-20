Tašky ze sedadel pryč, nařizují nizozemské dráhy. Výjimka myslí na introverty

Nizozemský železniční dopravce Nederlandse Spoorwegen (NS) od 4. září upraví svůj přepravní řád a cestující už nebudou smět nechávat zavazadla na sedadlech. Batohy, tašky a kufry budou muset uložit do zavazadlových polic, pod sedadlo nebo si je ponechat na klíně.
Dopravce tím chce především zajistit, aby byla volná místa skutečně k dispozici lidem. Pokuty se však rozdávat nebudou a už vůbec se kvůli porušení pravidla nebude vykazovat z vlaku. Odstranění zavazadla ze sedala budou vyžadovat průvodčí.
Podle drah má jasně formulované pravidlo také omezit nepříjemné situace mezi samotnými cestujícími. Řada lidí si netroufne požádat spolucestujícího, aby tašku ze sedadla odstranil. Právě proto chce dopravce jasně stanovit, že sedadla jsou určena lidem, nikoli zavazadlům.
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Cestující chtějí mít zavazadla na očích
Proti úplnému zákazu se však postavila nizozemská spotřebitelská rada pro veřejnou dopravu Locov. Podle ní by tak přísné pravidlo zacházelo příliš daleko. Řada cestujících chce mít tašku raději vedle sebe než ji odkládat do zavazadlové police, kde na ni nevidí. Důvodem může být obava o osobní věci, ale také obyčejné pohodlí – někteří lidé si zavazadlo odkládají na sedadlo vedle sebe nebo naproti sobě.
Locov upozornil také na méně zřejmý důvod. V téměř prázdném vlaku může být cestujícímu nepříjemné, když si cizí člověk vybere právě sedadlo těsně vedle něj. „V takových situacích cestující používají tašku, aby si vytvořili větší odstup,“ vysvětlila rada. Podle ní navíc většina lidí své zavazadlo ze sedadla sama odstraní, jakmile se vlak začne plnit.
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NS proto nakonec zdůrazňuje, že jí nejde ani tak o samotný zákaz jako o srozumitelná pravidla. „Jde o to, aby cestující měli jasno,“ reagoval dopravce. Pravidla pro ukládání zavazadel proto výrazněji zakotví v přepravním řádu svých vlaků.