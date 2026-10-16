Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Přeprava ropy zdražuje. Rejdaři rekordně vydělávají, zaplatí to ale zákazníci

Autor:
  13:11
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
11 fotografií
Majitelé ropných tankerů zažívají mimořádně výdělečné období. Za pronájem jediné lodě mohou na některých trasách inkasovat až 1,3 milionu dolarů (27,3 milionu korun) denně. Ještě loni přitom průměrné denní výdělky dosahovaly zhruba 55 tisíc dolarů (1,16 milionu korun).

Za prudkým růstem cen za přepravu stojí především zhoršující se bezpečnostní situace na hlavních námořních trasách. Útoky na obchodní plavidla nutí dopravce využívat delší cesty a platit více za pojištění. Volných tankerů je proto stále méně a zájem o jejich pronájem roste, píše agentura Reuters.

„Kdyby mi někdo před šesti týdny řekl, že uvidíme milion dolarů (asi 21 milionů korun) za den, nevěřila bych mu,“ uvedla pro Reuters analytička Michelle Wiese Bockmannová.

Situaci na trhu výrazně ovlivňuje válka Spojených států s Íránem i pokračující konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Námořní dopravci se kvůli hrozbě dalších útoků vyhýbají některým oblastem. Přeprava ropy je tak časově náročnější a na jednotlivých trasách se zvyšuje poptávka po dostupných plavidlech.

V Hormuzském průlivu explodoval tanker, najel na minu. Porušil pravidla, uvedl Írán

Zájem ze Saúdské Arábie

Problémy řeší rovněž Saúdská Arábie. Po útocích na její hlavní ropovod vzrostl objem ropy přepravované přes Hormuzský průliv. Dopravci proto častěji překládají náklad mezi několika tankery, aby snížili případné ztráty při napadení některého z nich. Takový postup však vyžaduje další lodě, kterých je na trhu nedostatek.

Z oblasti Hormuzského průlivu a Rudého moře do Asie už přeprava stojí rekordních 34 dolarů (710 korun) za barel. Nedostatek obřích tankerů navíc žene vzhůru ceny menších plavidel. U vybraných tras z amerického pobřeží do Evropy a Asie se sazby od únorového začátku války s Íránem podle Signal Ocean zvýšily čtyřnásobně.

Konkrétní představu o cenách nabízí tanker Esteem Explorer. Koncem listopadu má vyplout z USA do Japonska se dvěma miliony barelů ropy. Za dopravu se zaplatí 81 milionů dolarů (1,7 miliardy korun).

Tanker podezřelý z převozu ruské ropy dostal pokutu za vlajku a může plout dál

Loňský průměr u stejné cesty každopádně představoval jen 9,1 milionu dolarů (191,1 milionu korun), píše agentura Reuters. Cena za přepravu jediného barelu tak vzrostla přibližně z 4,55 dolaru (96 korun) na 40,50 dolaru (851 korun).

Problém i pro Filipíny či Indii

Při středeční ceně americké ropy kolem 95 dolarů (1 995 korun) už doprava odpovídá více než 40 procentům její hodnoty. Loni šlo podle údajů LSEG v průměru o sedm procent. Nejvíce to doléhá na státy, které musí ropu dovážet, například Indii, Indonésii nebo Filipíny.

„Je to trochu jako pomalu jedoucí vlak. Všechno se neprojeví okamžitě,“ řekl pro Reuters ekonom Kenneth Medlock s tím, že čím déle však vysoké ceny vydrží, tím déle podle něj zůstanou jejich dopady patrné v obchodech.

Království za tanker. Ceny za přepravu Hormuzem jsou na dvouměsíčních maximech

Analytik Medlock také odhaduje, že každých deset dolarů (210 korun) navíc za přepravu barelu může zdražit americký galon benzinu o 23 centů (4,80 korun). Změna přitom nemusí přijít rychle. Část firem má ceny lodní přepravy sjednané na několik let dopředu, jiné si plavidla pronajímají krátce před nakládkou, uzavírá Reuters.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

KVÍZ: Miliardy i bizarnosti. Jak znáte nejbohatší Čechy?

Miliardář Karel Janeček se při zahájení své prezidentské kampaně zjevil před...

Jak dobře se vyznáte ve světě českého velkého byznysu? Otestujte své znalosti o nejbohatších Češích, jejich firmách, podnikatelských začátcích i zajímavostech z jejich života.

Kyberútok na Rohlík. Hackeři odcizili osobní údaje zákazníků i jejich komunikaci

Internetový supermarket Rohlik.cz (ilustrační snímek)

Část údajů uživatelů internetového supermarketu Rohlík byla odcizena, sdělil v neděli zástupce společnosti. Kyberútočníci napadli nástroj zákaznické podpory Rohlíku, odcizili tak jména, e-mailové...

Sucho může stát Česko až 50 miliard. Podívejte se, jak změnilo krajinu

Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu...

Širší ekonomické dopady letošního extrémního sucha mohou v ČR dosáhnout podle odhadů až 50 miliard korun. Tento účet zahrnuje nejen nedostatek vody a přímé škody v zemědělství a lesnictví, ale...

Na jihu Prahy vznikne obří projekt nájemního bydlení. Pojme až 16 tisíc lidí

V jihoměstské lokalitě Na Jelenách vznikne obří projekt nájemního bydlení

Mezi Chodovem, Opatovem vznikne v lokalitě Na Jelenách celkem pět a půl tisíce nájemních bytů. V současnosti se povoluje první a druhá etapa. První etapu by chtěl investor, společnosti RSJ a Na...

Všechno je drahé, naříkají Američané. Pro některé je luxus i mleté maso

Zákaznice v prodejně Whole Foods Market v New Yorku 5. října 2026

Američané stále hůře zvládají rostoucí životní náklady. Inflace v září překonala očekávání ekonomů a zrychlila na 3,7 procenta. Drahé pohonné hmoty, potraviny i další výdaje nutí domácnosti omezovat...

Přeprava ropy zdražuje. Rejdaři rekordně vydělávají, zaplatí to ale zákazníci

ilustrační snímek

Majitelé ropných tankerů zažívají mimořádně výdělečné období. Za pronájem jediné lodě mohou na některých trasách inkasovat až 1,3 milionu dolarů (27,3 milionu korun) denně. Ještě loni přitom průměrné...

16. října 2026  13:11

Technické problémy omezily letecký provoz v Itálii na polovinu

Terminál 3 římského letiště Fiumicino na snímku z 10. března 2026

Letecký provoz v Itálii narušily technické problémy v síti pro přenos dat, která zajišťuje služby řízení letového provozu. Společnost ENAV, která v zemi zajišťuje navigační služby, proto snížila na...

16. října 2026  12:31

Inflace v EU v září zrychlila na 3,8 procenta, v Česku byla čtvrtá nejnižší

ilustrační snímek

Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v září zrychlil na 3,8 procenta ze srpnového tempa 3,2 procenta, uvedl Eurostat. V České republice míra inflace vzrostla na 2,2 procenta ze...

16. října 2026  11:31

Největší zakázka na vlakovou dopravu. Středočeský kraj a Praha mají smlouvu s ČD

ilustrační snímek

Středočeský kraj a Praha dnes podepsaly s Českými drahami (ČD) třicetiletou smlouvu na provoz příměstských vlaků za 165 miliard korun. Jde o dosud největší zakázku na železničního dopravce v Česku.

16. října 2026  11:17

Italská UniCredit získala souhlas ECB k ovládnutí Commerzbank

UniCredit Bank (ilustrační snímek)

Italská bankovní skupina UniCredit získala od Evropské centrální banky povolení k převzetí kontroly nad německou Commerzbank. UniCredit v červenci dokončila nepřátelskou nabídku na odkup akcií, s...

16. října 2026  10:35

Superdávka se od října změnila. Komu se vyplatí požádat o ni znovu?

Náklady na bydlení nemusí být stejné jako tzv. normativy, které jsou rozhodující pro výplatu superdávky.

Změna normativů superdávky se týká všech lidí, kteří pobírají složku určenou na bydlení. Ten, kdo na ni dosáhl už před 1. říjnem 2026, nic navíc dělat nemusí. Podat novou žádost se ale vyplatí těm...

16. října 2026  5:30

Zemědělci odmítli předkupní právo k půdě. Ministerstvo váhá

ilustrační snímek

Zemědělské organizace ve velkém odmítají ministerské myšlenky na zavádění tzv. tvrdého předkupního práva, tedy povinnosti vlastníka pozemku ho v případě prodeje nejprve nabídnout na něm hospodařícímu...

16. října 2026

Rok 2027 na českých dálnicích: řidiče čeká nejen propojení dvou velkých ramen

Premium
Proměnné dopravní značení začne plně sloužit až se zprovozněním tunelu Homole....

Napřesrok řidiče v Česku čeká spíše průměrně velký nárůst počtu dálničních kilometrů. Kvůli koncentraci do dvou velkých úseků se však bude opticky zdát významnější.

16. října 2026

Rico ve Chvalkovicích zavírá závod. Dopadl stejně jako brodský

Výrobce zdravotnických pomůcek a potřeb Hartmann-Rico ke konci listopadu 2027...

Výrobce zdravotnických pomůcek a potřeb Hartmann-Rico ke konci listopadu 2027 uzavře závod v Chvalkovicích na Náchodsku. Továrna má 280 zaměstnanců.

15. října 2026  23:03

Mezinárodní energetická agentura urychlí uvolnění nouzových zásob ropy

ilustrační snímek

Mezinárodní energetická agentura (IEA) se dohodla, že co nejdříve uvolní na trh více než 20 milionů barelů nafty a veškerou ropu, které zbývají z rekordního uvolnění nouzových zásob slíbeného v...

15. října 2026  18:43

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Všechno je drahé, naříkají Američané. Pro některé je luxus i mleté maso

Zákaznice v prodejně Whole Foods Market v New Yorku 5. října 2026

Američané stále hůře zvládají rostoucí životní náklady. Inflace v září překonala očekávání ekonomů a zrychlila na 3,7 procenta. Drahé pohonné hmoty, potraviny i další výdaje nutí domácnosti omezovat...

15. října 2026

Rakousko vyšetřuje možnou zpronevěru dědice potravinového impéria Meinla

Julius Meinl V. osobně.

Rakouské státní zastupitelství pro hospodářskou kriminalitu a korupci (WKStA) vyšetřuje krach bývalé banky Meinl Bank a podezření z trestné činnosti jejích někdejších vedoucích představitelů. Mezi 12...

15. října 2026  17:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×