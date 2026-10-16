Přeprava ropy zdražuje. Rejdaři rekordně vydělávají, zaplatí to ale zákazníci

Za prudkým růstem cen za přepravu stojí především zhoršující se bezpečnostní situace na hlavních námořních trasách. Útoky na obchodní plavidla nutí dopravce využívat delší cesty a platit více za pojištění. Volných tankerů je proto stále méně a zájem o jejich pronájem roste, píše agentura Reuters.
„Kdyby mi někdo před šesti týdny řekl, že uvidíme milion dolarů (asi 21 milionů korun) za den, nevěřila bych mu,“ uvedla pro Reuters analytička Michelle Wiese Bockmannová.
Situaci na trhu výrazně ovlivňuje válka Spojených států s Íránem i pokračující konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Námořní dopravci se kvůli hrozbě dalších útoků vyhýbají některým oblastem. Přeprava ropy je tak časově náročnější a na jednotlivých trasách se zvyšuje poptávka po dostupných plavidlech.
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Zájem ze Saúdské Arábie
Problémy řeší rovněž Saúdská Arábie. Po útocích na její hlavní ropovod vzrostl objem ropy přepravované přes Hormuzský průliv. Dopravci proto častěji překládají náklad mezi několika tankery, aby snížili případné ztráty při napadení některého z nich. Takový postup však vyžaduje další lodě, kterých je na trhu nedostatek.
Z oblasti Hormuzského průlivu a Rudého moře do Asie už přeprava stojí rekordních 34 dolarů (710 korun) za barel. Nedostatek obřích tankerů navíc žene vzhůru ceny menších plavidel. U vybraných tras z amerického pobřeží do Evropy a Asie se sazby od únorového začátku války s Íránem podle Signal Ocean zvýšily čtyřnásobně.
Konkrétní představu o cenách nabízí tanker Esteem Explorer. Koncem listopadu má vyplout z USA do Japonska se dvěma miliony barelů ropy. Za dopravu se zaplatí 81 milionů dolarů (1,7 miliardy korun).
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Loňský průměr u stejné cesty každopádně představoval jen 9,1 milionu dolarů (191,1 milionu korun), píše agentura Reuters. Cena za přepravu jediného barelu tak vzrostla přibližně z 4,55 dolaru (96 korun) na 40,50 dolaru (851 korun).
Problém i pro Filipíny či Indii
Při středeční ceně americké ropy kolem 95 dolarů (1 995 korun) už doprava odpovídá více než 40 procentům její hodnoty. Loni šlo podle údajů LSEG v průměru o sedm procent. Nejvíce to doléhá na státy, které musí ropu dovážet, například Indii, Indonésii nebo Filipíny.
„Je to trochu jako pomalu jedoucí vlak. Všechno se neprojeví okamžitě,“ řekl pro Reuters ekonom Kenneth Medlock s tím, že čím déle však vysoké ceny vydrží, tím déle podle něj zůstanou jejich dopady patrné v obchodech.
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Analytik Medlock také odhaduje, že každých deset dolarů (210 korun) navíc za přepravu barelu může zdražit americký galon benzinu o 23 centů (4,80 korun). Změna přitom nemusí přijít rychle. Část firem má ceny lodní přepravy sjednané na několik let dopředu, jiné si plavidla pronajímají krátce před nakládkou, uzavírá Reuters.