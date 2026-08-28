„Byť byla souprava odstavena v Bohumíně, kde byla hlídána bezpečnostní agenturou, podařilo se ji neznámému pachateli vykrást. Odcizena byla vnitřní elektroinstalace, čímž bylo znemožněno plánované vyjetí,“ uvedl pro web mluvčí Leo Express Emil Sedlařík s tím, že s nasazením jednotky se nově počítá od 7. září.
Soupravy Talgo svezly cestující poprvé 30. dubna, kdy se objevily na linkách spojujících Prahu s Bratislavou a Prešovem. Talga jsou vlaky pro 350 cestujících složené z nízkopodlažních vozů, které jsou kratší, než je běžné. Jeden má třináct metrů, standardní vozy bývají zhruba dvakrát tak dlouhé.
Tři desítky let staré vozy si Leo Express pronajal od svého majoritního vlastníka španělské společnosti Renfe. Ve Španělsku prošly před dvanácti roky renovací a úpravy je čekaly i po příjezdu do Česka.
Nicméně hned počátkem května musel dopravce dvě ze tří souprav odstavit. V jednom případě kvůli poškození kamenem, který na vlak hodil neznámý pachatel u Margecan. U druhé soupravy pak nastal problém s dveřmi.
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30. dubna 2026