„Vážení cestující, z provozních důvodů jsou zrušeny následující spoje ve dnech 4.–6. 5. 2026: LE1253, LE1250, LE1215/LE1217, LE1216. Cestující se zakoupenými jízdenkami budeme informovat o možnostech přesazení či zrušení jízdenky,“ uvádí firma na svém webu. Jde o spojení mezi Prahou a Bratislavou a Prahou a Prešovem, které měly zajišťovat právě nové soupravy Talgo.
Talga jsou vlaky pro 350 cestujících složené z nízkopodlažních vozů, které jsou kratší, než je běžné. Jeden má třináct metrů, standardní vozy bývají zhruba dvakrát tak dlouhé. Tři desítky let staré vozy si Leo Express pronajal od svého majoritního vlastníka španělské společnosti Renfe. Ve Španělsku prošly před dvanácti roky renovací a úpravy je čekaly i po příjezdu do Česka.
První jízdy ve čtvrtek ráno se odehrály ještě bez problémů, ranní spoje do Prahy i Bratislavy dorazily načas. Vlak LE1216, který odjíždí z Bratislavy po 13. hodině, však nabral více než stominutové zpoždění. Podle webu denik.cz začaly problémy vlaku kousek za Olomoucí, kdy se vlaku automaticky aktivovaly nouzové brzdy a vlak několikrát prudce zastavil přímo na trati.
Leo Express v současné době odstavil dvě ze tří souprav. Podle webu Zdopravy.cz za jedno odstavení firma nemůže, jde o výměnu okna po poškození kamenem, který na vlak hodil neznámý pachatel u Margecan. U druhé soupravy je problém s dveřmi.
Firma sáhla k mimořádnému opatření a ve vybraných vlacích budou k dispozici cestujícím členové managementu, kteří mají odpovídat zájemcům na dotazy a přijímat připomínky. „Zároveň se omlouváme cestujícím za mimořádné zrušení vybraných spojů způsobené vandalismem a neočekávanými technickými problémy,“ uvedla firma ve facebookovém příspěvku.
„Aktuálně děláme vše pro odstranění nedostatků, na které jsme narazili v prvních dnech provozu. Naše vnitrostátní i mezinárodní spoje do Polska jezdí bez omezení,“ dodala.
30. dubna 2026