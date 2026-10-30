Takhle jste to myslel, starosto? Londýnské Oxford Street pro pěší zatím vládne chaos

V pondělí za úsvitu londýnský starosta Sadiq Khan uprostřed Oxford Street slavnostně otvíral nově pojatou dopravní tepnu. Jen o pár hodin dříve byly na obou koncích devět set metrů dlouhého úseku slavného nákupního centra – od proslulého obchodního domu Selfridges až po obchodní dům IKEA – nainstalovány zelené sloupky.
Přestože tým strážníků hlasitě nařizoval cyklistům, aby při průjezdu ulicí sesedli z kol, v dopoledních hodinách mnozí cyklisté i nadále projížděli mezi sloupky a pokračovali po silnici a přejížděli přes velkou novou zelenou nálepku, která se objevila na asfaltu. Možná jim to bude trvat den či dva, než to pochopí, naznačovali přihlížející. Čerstvé záběry však naznačují, že to tak zatím není, píše portál Mailonline.
Zákaz nezákaz
Lesklé digitální vizualizace Londýňanům slibovaly, že se po Oxford Street mezi zelenými stromy budou procházet skupinky nakupujících, kteří budou obdivovat výlohy obchodů. Dopravní diagramy zase slibovaly, že auta i autobusy budou bez problémů projíždět okolními ulicemi poté, co z Oxford Street zmizí.
Video natočené jednoho večera uplynulého týdne zachycuje desítky cyklistů, převážně mladých mužů nebo teenagerů, kteří bezostyšně porušují nová pravidla a jedou po Oxford Street, jako by se nic nezměnilo.
Oxford street tonight …what could possibly go wrong?? https://t.co/xUnISTLhBx— Jimmy T ⚒️⚒️🇬🇧🎸🏴 (@jimmytwhu) October 27, 2026
„Ten to vzdal,“ je slyšet, jak se někdo směje, s odkazem na strážníka, který marně stojí s rozpaženýma rukama u sloupků. Skupina dalších cyklistů se mezitím shromáždila u jednoho z přechodů, kde auta stále projíždějí pěší zónou, a poté se bezohledně proplétala mezi zmatenými nakupujícími.
Jedním z obyvatel hlavního města, který má nejlepší předpoklady k posouzení dopadů nového systému, je Bahrajn Mujagata, který je ve svých 21 letech považován za nejmladšího řidiče londýnského černého taxíku. Popsal, jak se od pondělka okolní silnice ucpaly dopravou – a už s nostalgií vzpomínal na to, jaké to bylo dřív. „Včera jsem pocítil důsledky zákazu v reálném čase. Na Regent Street byl tak hustý provoz, že se nedalo nikam jinam uhnout,“ říká. Trávit čas v zácpě, kterou dříve objížděl, mu značně ztěžuje práci.
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Severní směr na Regent Street je velmi přeplněný, vlevo má ulice cyklistický pruh a uprostřed dělicí pás. „Pokud autobus nabírá cestující, musíte za ním zůstat. Jestli je to takhle i v noci, dokážu si jen představit, jaké to je během dne,“ říká taxikář. V zásadě, jak dodává, nemá nic proti přeměně Oxford Street na pěší zónu, ale snaha starosty Khana podle něj není tou správnou cestou vpřed. „Budeme se tomu přizpůsobovat a zvykneme si na to, stejně jako pokaždé, když změní trasu nebo odbočku. Ale řidiči, kteří vědí, jaké to bylo dřív, si to budou vždy pamatovat.
Nevyhnutelné dopravní problémy
Tim Barnes, radní města Westminster pro rozvoj a plánování, v rozhovoru pro deník Daily Mail po spuštění projektu uvedl, že od samého začátku se úřady obávaly, že přesunutí hlavní londýnské silnice vedoucí z východu na západ na menší boční ulice nevyhnutelně povede k dopravním problémům. „Prostě nemůžete odvést takové množství dopravy z centra Londýna do menších ulic, které nejsou pro provoz velkých vozidel tak vhodné, a neočekávat, že to způsobí problémy,“ říká.
Tento týden podle něj vzniklo hned několik dopravních komplikací. Na Regent Street se vytvořila dopravní zácpa a provoz se tam zastavil na tak dlouho, že velký popelářský vůz se musel dokonce otočit a jet v protisměru. Na Wigmore Street jsou zase místa, kde autobusy nyní musí provádět velmi ostré otočky o 90 stupňů, což podle něj bude problém pro chodce a cyklisty. „Myslím, že je jen otázka času, než uvidíme více nehod, při nichž cyklisté srazí chodce přímo na Oxford Street,“ říká Barnes.
Tyto změny rovněž vyvolaly obavy, že doprava, hluk hluk a znečištění se jednoduše přesunou do okolních ulic, kde jejich obyvatelé ponesou hlavní břemeno tohoto vlajkového projektu starosty Khana. Mezi ulice dotčené novým uspořádáním patří především Wigmore Street, Henrietta Place a Cavendish Place, po nichž nyní jezdí odkloněné autobusové linky.
Ani taxíky sem již nesmějí
Společnost Transport for London potvrdila, že pět autobusových linek – 98, 139, 390, N98 a N207 – přesměrovala do okolních ulic a pro pohodlí cestujících vznikly nové zastávky. Jiné linky byly zkráceny nebo upraveny, nicméně taxíky ani vozidla soukromých přepravců již vjíždět do pěší zóny nesmějí. K těmto změnám došlo i navzdory varováním městské rady Westminsteru, že tento plán může způsobit vážné problémy obyvatelům, podnikům i motoristům.
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Obyvatelé sousední čtvrti Marylebone rovněž před uzavírkou vyjádřili obavy, že jejich ulice budou stále více přetížené, jelikož autobusy a další vozidla budou nucena odklonit se od Oxford Street. Sdružení Marylebone Association již dříve vypočítalo, že ve Wigmore Street by během špičky mohl autobus ulicí projet až 46x. V rámci příprav na tento projekt byla také ulice Henrietta Place upravena tak, aby umožňovala obousměrný provoz.
Tyto změny představují zásadní proměnu jedné z nejznámějších britských nákupních destinací, která denně přiláká přibližně 500 000 návštěvníků, uzavírá britský portál.