Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Takhle jste to myslel, starosto? Londýnské Oxford Street pro pěší zatím vládne chaos

Jan Dvořák
  20:00
Z nejslavnější nákupní ulice v Londýně na začátku týdne zmizela auta i hromadná doprava. Optimistická vize starosty Sadiqa Khana, podle niž se měla Oxford Street stát klidnou zónou pro pěší, však vzala za své již několik dní po změně. Na ulici nyní podle mnohých vládne chaos, protože cyklisté ulici okamžitě vzali za svou, přestože tam mají kola vést. Místní cabbies zase varují, že jízdy taxíkem centrem nyní potrvají déle.

V pondělí za úsvitu londýnský starosta Sadiq Khan uprostřed Oxford Street slavnostně otvíral nově pojatou dopravní tepnu. Jen o pár hodin dříve byly na obou koncích devět set metrů dlouhého úseku slavného nákupního centra – od proslulého obchodního domu Selfridges až po obchodní dům IKEA – nainstalovány zelené sloupky.

Otcem nápadu uzavírky nejslavnější obchodní ulice Londýna Oxford street je starosta Sadiq Khan. Ten v pondělí za úsvitu novou ulici otevíral. (26. října 2026)
V pondělí byly na obou koncích 0,9 km dlouhého úseku slavného nákupního centra – od proslulého obchodního domu Selfridges až po obchodní dům IKEA – nainstalovány zelené sloupky. (26. října 2026)
Z nejslavnější ulice v Londýně Oxford Street na začátku týdne zmizela auta i hromadná doprava. (26. října 2026)
Zavření Oxford street dopravě představuje zásadní proměnu jedné z nejznámějších britských nákupních destinací, která denně přiláká přibližně 500 000 návštěvníků. (26. října 2026)
6 fotografií

Přestože tým strážníků hlasitě nařizoval cyklistům, aby při průjezdu ulicí sesedli z kol, v dopoledních hodinách mnozí cyklisté i nadále projížděli mezi sloupky a pokračovali po silnici a přejížděli přes velkou novou zelenou nálepku, která se objevila na asfaltu. Možná jim to bude trvat den či dva, než to pochopí, naznačovali přihlížející. Čerstvé záběry však naznačují, že to tak zatím není, píše portál Mailonline.

Zákaz nezákaz

Lesklé digitální vizualizace Londýňanům slibovaly, že se po Oxford Street mezi zelenými stromy budou procházet skupinky nakupujících, kteří budou obdivovat výlohy obchodů. Dopravní diagramy zase slibovaly, že auta i autobusy budou bez problémů projíždět okolními ulicemi poté, co z Oxford Street zmizí.

Video natočené jednoho večera uplynulého týdne zachycuje desítky cyklistů, převážně mladých mužů nebo teenagerů, kteří bezostyšně porušují nová pravidla a jedou po Oxford Street, jako by se nic nezměnilo.

„Ten to vzdal,“ je slyšet, jak se někdo směje, s odkazem na strážníka, který marně stojí s rozpaženýma rukama u sloupků. Skupina dalších cyklistů se mezitím shromáždila u jednoho z přechodů, kde auta stále projíždějí pěší zónou, a poté se bezohledně proplétala mezi zmatenými nakupujícími.

Jedním z obyvatel hlavního města, který má nejlepší předpoklady k posouzení dopadů nového systému, je Bahrajn Mujagata, který je ve svých 21 letech považován za nejmladšího řidiče londýnského černého taxíku. Popsal, jak se od pondělka okolní silnice ucpaly dopravou – a už s nostalgií vzpomínal na to, jaké to bylo dřív. „Včera jsem pocítil důsledky zákazu v reálném čase. Na Regent Street byl tak hustý provoz, že se nedalo nikam jinam uhnout,“ říká. Trávit čas v zácpě, kterou dříve objížděl, mu značně ztěžuje práci.

Oxford Street je národní ostuda, lkají Britové. Ulice nabízí bonbony a nevkus

Severní směr na Regent Street je velmi přeplněný, vlevo má ulice cyklistický pruh a uprostřed dělicí pás. „Pokud autobus nabírá cestující, musíte za ním zůstat. Jestli je to takhle i v noci, dokážu si jen představit, jaké to je během dne,“ říká taxikář. V zásadě, jak dodává, nemá nic proti přeměně Oxford Street na pěší zónu, ale snaha starosty Khana podle něj není tou správnou cestou vpřed. „Budeme se tomu přizpůsobovat a zvykneme si na to, stejně jako pokaždé, když změní trasu nebo odbočku. Ale řidiči, kteří vědí, jaké to bylo dřív, si to budou vždy pamatovat.

Nevyhnutelné dopravní problémy

Tim Barnes, radní města Westminster pro rozvoj a plánování, v rozhovoru pro deník Daily Mail po spuštění projektu uvedl, že od samého začátku se úřady obávaly, že přesunutí hlavní londýnské silnice vedoucí z východu na západ na menší boční ulice nevyhnutelně povede k dopravním problémům. „Prostě nemůžete odvést takové množství dopravy z centra Londýna do menších ulic, které nejsou pro provoz velkých vozidel tak vhodné, a neočekávat, že to způsobí problémy,“ říká.

Tento týden podle něj vzniklo hned několik dopravních komplikací. Na Regent Street se vytvořila dopravní zácpa a provoz se tam zastavil na tak dlouho, že velký popelářský vůz se musel dokonce otočit a jet v protisměru. Na Wigmore Street jsou zase místa, kde autobusy nyní musí provádět velmi ostré otočky o 90 stupňů, což podle něj bude problém pro chodce a cyklisty. „Myslím, že je jen otázka času, než uvidíme více nehod, při nichž cyklisté srazí chodce přímo na Oxford Street,“ říká Barnes.

Tyto změny rovněž vyvolaly obavy, že doprava, hluk hluk a znečištění se jednoduše přesunou do okolních ulic, kde jejich obyvatelé ponesou hlavní břemeno tohoto vlajkového projektu starosty Khana. Mezi ulice dotčené novým uspořádáním patří především Wigmore Street, Henrietta Place a Cavendish Place, po nichž nyní jezdí odkloněné autobusové linky.

Ani taxíky sem již nesmějí

Společnost Transport for London potvrdila, že pět autobusových linek – 98, 139, 390, N98 a N207 – přesměrovala do okolních ulic a pro pohodlí cestujících vznikly nové zastávky. Jiné linky byly zkráceny nebo upraveny, nicméně taxíky ani vozidla soukromých přepravců již vjíždět do pěší zóny nesmějí. K těmto změnám došlo i navzdory varováním městské rady Westminsteru, že tento plán může způsobit vážné problémy obyvatelům, podnikům i motoristům.

Ceny luxusních nemovitostí v Londýně klesly téměř o polovinu. Nahrávají Američanům

Obyvatelé sousední čtvrti Marylebone rovněž před uzavírkou vyjádřili obavy, že jejich ulice budou stále více přetížené, jelikož autobusy a další vozidla budou nucena odklonit se od Oxford Street. Sdružení Marylebone Association již dříve vypočítalo, že ve Wigmore Street by během špičky mohl autobus ulicí projet až 46x. V rámci příprav na tento projekt byla také ulice Henrietta Place upravena tak, aby umožňovala obousměrný provoz.

Tyto změny představují zásadní proměnu jedné z nejznámějších britských nákupních destinací, která denně přiláká přibližně 500 000 návštěvníků, uzavírá britský portál.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Otevírací doba 28. října 2026: které obchody budou zavřené a kde nakoupíte?

Ve středu 28. října 2026 budou mít velké obchody kvůli státnímu svátku zavřeno. Prodejny do 200 metrů čtverečních mohou otevřít.

Ve středu 28. října si Česko připomene vznik samostatného československého státu. Velké obchody budou mít kvůli státnímu svátku zavřeno, jinde si ale nakoupit můžete. Kterých prodejen se zákaz týká a...

Dermacol opouští marketingová ředitelka Komárová. Po 24 letech ji vyhodil manžel

Spolumajitelka firmy Dermacol Věra Komárová

Kosmetickou značku Dermacol opouští jedna z jejích nejvýraznějších tváří. Věra Komárová po 24 letech končí coby marketingová ředitelka, svou výpověď oznámila zaměstnancům v e-mailu. Za odchodem podle...

Z Teska bude Albert. Majitele změní přes 300 supermarketů v Česku i na Slovensku

ilustrační snímek

Společnost Ahold Delhaize, která v tuzemsku provozuje síť supermarketů Albert, převezme v Česku a na Slovensku prodejny Tesco. To v obou zemích provozuje síť více než 360 vlastních supermarketů,...

Koalice plánuje zdražení podzemní vody o 250 procent. Kraje se bojí o peníze

Ilustrační snímek

Místo dvou korun za odběr metru krychlového podzemní vody by se mělo podle plánů poslance Karla Turečka od nového roku platit korun sedm, jde tedy o zvýšení cen o 250 procent. Vodohospodářští experti...

Uživit se dá i z půl hektaru, dokazují jihočeští pěstitelé Tereza a Jakub Peškovi

Premium
Tereza a Jakub Peškovi původně ze zemědělského prostředí nejsou. Nyní ale...

Pár kilometrů jihozápadně od jihočeských Vodňan v ranním mlžném oparu pracuje mladý farmář. Sklízí zeleninu, stará se o květiny. Sezona nyní v polovině října pomalu končí, musí ale ještě připravit...

Takhle jste to myslel, starosto? Londýnské Oxford Street pro pěší zatím vládne chaos

Z nejslavnější ulice v Londýně Oxford Street na začátku týdne zmizela auta i...

Z nejslavnější nákupní ulice v Londýně na začátku týdne zmizela auta i hromadná doprava. Optimistická vize starosty Sadiqa Khana, podle niž se měla Oxford Street stát klidnou zónou pro pěší, však...

30. října 2026

Meta se dohodla s dvěma dospívajícími uživatelkami na mimosoudním vyrovnání

ilustrační snímek

Americká technologická společnost Meta Platforms se dohodla na mimosoudním vyrovnání sporu se dvěma dospívajícími uživatelkami, které ji zažalovaly za údajně návykový charakter sociálních sítí...

30. října 2026  19:48

McDonald’s v Německu vyřadil burger McRib. Spekuluje se i o ústupcích muslimům

Burger McRib v McDonald’s (30. října 2026)

Po 37 letech vyřadil McDonald’s v Německu ze své stálé nabídky vepřový burger McRib. Přestože si za tu dobu získal řadu věrných příznivců, jeho prodeje v posledních letech zaostávaly za očekáváními....

30. října 2026

Ve zbrojovce CSG ve Španělsku došlo k výbuchu, dva lidé jsou zranění

V areálu španělské firmy Fábrica de Municiones de Granada došlo k výbuchu....

V areálu španělské firmy Fábrica de Municiones de Granada došlo k výbuchu. O události informoval mluvčí zbrojařské a strojírenské skupiny Czechoslovak Group (CSG) Andrej Čírtek, pod níž podnik patří....

30. října 2026  16:20

ČEZ od ledna zdražuje energie pro zákazníky bez fixace, další budou následovat

Ilustrační snímek

Dodavatelé energií přestali věřit v brzké uklidnění konfliktu na Blízkém východě, kvůli němuž prudce vzrostly ceny komodit na burze. Zákazníci bez fixace si tak brzy začnou připlácet, zdražení od...

30. října 2026

Některých prodejen Tesca se Albert asi bude muset zbavit, říká expert

Premium
ilustrační snímek

Prodej českého Tesca skupině Ahold, která vlastní řetězec Albert, může zvýšit tlak na dodavatele a v konečném důsledku zvýšit riziko zdražování potravin. Podle Roberta Le Veneura, marketéra a experta...

30. října 2026  14:58

Ruské palivo v Temelíně končí, nové od Westinghouse přispěje k navýšení výroby

Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš a ministryně financí Alena Schillerová v...

Aktuální plánovaná odstávka prvního bloku temelínské jaderné elektrárny má mimořádný význam. Technici při ní totiž začnou do reaktoru zavážet nové palivo od americké společnosti Westinghouse. Tím...

30. října 2026  14:27

Finové versus Google. Kácení lesa kvůli stavbě datového centra vyšetřuje policie

Letecký snímek zachycuje místo, kde má vzniknout stavba datového centra...

Finská policie vyšetřuje, že společnost Tuike Finland Oy, dceřiná firma Googlu, při přípravě výstavby datového centra v obci Muhos porušila zákony na ochranu životního prostředí. Ve dvou lokalitách,...

30. října 2026  13:25

Česká ekonomika přibrzdila, růst ve třetím čtvrtletí dosáhl 1,6 procenta

ilustrační snímek

Česká ekonomika letos ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostla o 1,6 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Meziroční růst proti druhému čtvrtletí, kdy činil 1,8...

30. října 2026  10:48

Co zpřístupní ceny bytů? Rychlejší výstavba a využití opuštěných areálů

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma budoucnost stavebnictví a bydlení jsou...

Více stavět, zrychlit povolování a proměnit opuštěné areály v živé městské čtvrti. Cestu k dostupnějšímu bydlení v iDNES Lounge popsali Jiří Nouza ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Jakub Dobrý ze...

30. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Z Teska bude Albert. Majitele změní přes 300 supermarketů v Česku i na Slovensku

ilustrační snímek

Společnost Ahold Delhaize, která v tuzemsku provozuje síť supermarketů Albert, převezme v Česku a na Slovensku prodejny Tesco. To v obou zemích provozuje síť více než 360 vlastních supermarketů,...

30. října 2026  8:48,  aktualizováno  9:04

Dukovany II otevřely svou první budovu, je prošpikovaná moderními technologiemi

První administrativní budova vedení a přípravných týmů nové elektrárny už byla...

První budova, která zvěstuje vznik rozlehlého staveniště Jaderné elektrárny Dukovany II (EDU II), je zde. Administrativní sídlo vedení a přípravných týmů nové elektrárny bylo v minulých dnech...

30. října 2026  7:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.