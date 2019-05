Nová doba. Tendr na zakázku na železnici poprvé vyhrála kvalita místo ceny

Přestože soutěžní zákon úředníkům umožňuje vybírat vítěze i podle jiných kritérií než podle nejnižší ceny, ve skutečnosti se tak neděje. U drtivé většiny zakázek na stavby nových silnic nebo železnic rozhoduje výhradně cena. Ta v soutěžích na novostavby představuje 90 procent možných bodů a pouze desetina hodnocení připadá na délku záruční doby.

Záruku však až na nečetné výjimky firmy poskytují vždy stejně dlouhou, tedy desetiletou. O vítězi veřejných soutěží tak ve většině případů bývá rozhodnuto v okamžiku rozlepení nabídek s cenou.

Dvě obálky, těžší rozhodování

To nová metoda neumožňuje. Přestože státním výběrovým komisím přináší daleko více práce, ministerstvo dopravy ji považuje za způsob, jak zajistit kvalitnější výstavbu a následně i ušetřit peníze za údržbu a opravy zánovních staveb. Podle autora manuálu pro úředníky Romana Novotného ale přináší i velké výhody pro samotné stavební firmy. „Klesá tlak na cenu, pokud se soutěžitelé mohou odlišovat jinak,“ uvedl Novotný.

U zmiňované soutěže na rekonstrukci mostu překlenujícího údolí u nedaleké údolí přírodní památky Peklo mohli uchazeči získat body zejména za prezentaci pěti stavebních projektů, které považují za svůj úspěch. Další cestou bylo odhalení možných rizik ve stanovené metodě výstavby a navržení způsobu, jak se těmto možným komplikacím při výstavbě vyhnout. Poslední šancí dotovanou deseti procenty byl pohovor se stavbyvedoucími všech sedmi uchazečů, kteří se do první české zakázky vybírané metodou Best Value přihlásili.

Pro lidi žijící v okolí

Vítězný návrh přitom získal mezi sedmi zájemci nejvyšší hodnocení ve všech kategoriích s výjimkou vyhodnocení rizik. „Zároveň šlo o společnost, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu, jež byla současně nižší než předpokládaná hodnota zakázky,“ uvedl Marek Illiaš, mluvčí Správy železniční dopravní cesty, která je investorem opravy železničního mostu. Podle správce kolejí tak lze pilotní projekt považovat za úspěch. Správce infrastruktury proto plánuje tento nový způsob soutěžení v budoucnu využívat.

Podle Tomáše Janeby z Asociace pro rozvoj dopravní infrastruktury (ARI) mohl stát od zhotovitele požadovat další řadu úkolů, které se doposud tradičně úředníkům příliš nedaří zvládat. V zahraničí není například výjimkou, když zhotovitel dostane možnost vytvořit takové řešení, aby stavba byla přínosná i pro lidi žijící v bezprostředním okolí. Zakázku tak může získat firma, která přesvědčí lidi, aby stavbu neblokovali, čímž by se v českém prostředí výrazně zkrátila stavební příprava.

Kromě již zmiňovaného mostu u Zahrádek SŽDC zkouší vybírat firmu podle kvality rovněž u zakázky na vypracování studie proveditelnosti na výstavbu vysokorychlostního železničního spojení z Brna do Ostravy přes Přerov.