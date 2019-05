Železničáře čeká převlékání. Správa železnic představila nové uniformy

Oblečení z nemačkavého materiálu s nanoúpravou, které pro SŽDC navrhla společnost Blažek Holding, má zaměstnance ochránit před deštěm, dlouho vydržet a působit reprezentativně.

Vyrobené jsou ze tří typů materiálů. „Vlna zaručuje formální vzhled, aby oblečení nepůsobilo uměle, přestože jsou v něm použité funkční materiály. Kvůli polyesteru déle vydrží a dá se jednoduše prát v pračce a elastan pak zajišťuje pružnost, kvůli které se pohodlně nosí,“ uvedla šéfdesignerka Jana Kuťková, které stejnokroje pro správu železnic navrhla.

Celkem Správa železniční dopravní cesty pořídí nové stejnokroje pro 4500 provozních zaměstnanců, náklady na kompletní vystrojení každého z nich by neměly přesáhnout 16 tisíc korun. Kompletně by se stávající stejnokroje za nové měly obměnit do dvou let poté, co se podaří vysoutěžit dodavatele jednotlivých součástí výstroje.

„Uniformu jsem svlékl v roce 1996. Dříve jsme tomu říkali lepenkové provedení, nedýchalo to,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. Nové stejnokroje daleko více připomínají oblek, než původní železničářské uniformy dodal Svoboda, který sám působil jako výpravčí.