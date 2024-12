Suez vrátil lodní dopravu o 155 let zpátky. Rostou náklady i čas doručení

Aby se světové lodní společnosti dostaly se zbožím z Asie do Evropy a zpět, proplouvají už desítky let Rudým mořem a Suezským průplavem. Zhruba před rokem ale začali jemenští povstalci Húsíové útočit na plavidla pomocí dronů a raket. Krok donutil lodní společnosti odklonit jejich náklad kolem mysu Dobré naděje na jižním cípu Afriky. Je to trasa dlouhá asi 3 500 námořních mil a trvá o 10 dní déle, píše list The New York Times.

„Je to trochu jako na dálnici,“ komentuje současný stav trasy kapitán kontejnerové lodi Tobias Kammann. „Je to jedna z nejvýznamnějších výzev, které námořní doprava za dlouhou dobu čelila,“ ´doplňuje Salvatore Mercogliano, námořní historik a docent na Campbellově univerzitě v Severní Karolíně.

Tlak se ještě zvýší

Analytici soudí, že Húsíové budou ve svých útocích pokračovat, i když vliv Íránu v regionu po oslabení Hizballáhu v Libanonu a pádu vlády Bašára Asada v Sýrii poklesl. Podle údajů společnosti Lloyd’s List Intelligence, která se zabývá analýzou lodní dopravy, letos kolem mysu Dobré naděje proplulo v průměru 136 kontejnerových lodí týdně, zatímco před začátkem útoků Húsíů to bylo pouhých čtyřicet.

Nyní, kdy tato „objížďka“ vstupuje do svého druhého roku provozu, se náklady na dovoz i vlivy na životní prostředí zvyšují. Tlak na lodní dopravu do budoucna pravděpodobně ještě dále vzroste, pokud budou společnosti spěchat s dovozem před případným zavedením cel novou Trumpovou administrativou.

Kvůli odklonu tras kolem Afriky se také zvýšila potřeba lodí, aby byla zachována pravidelná doprava na delší trase. Také sazby prudce vzrostly. Podle Freightosu, digitálního tržiště pro lodní dopravu, vzrostly náklady na přepravu kontejneru z Asie do severní Evropy za 12 měsíců o 270 procent.

Poptávka po lodích zvýšila ceny dopravy všude na světě. Náklady na přepravu kontejneru z Číny do přístavu na západním pobřeží Spojených států vzrostly za 12 měsíců o 217 procent. Někteří dovozci hlásí ještě větší skok. „Máme značná zpoždění a neuvěřitelný nárůst nákladů na dopravu,“ říká Vassilis Korkidis, prezident obchodní komory v řeckém Pireu. Za 14stopý kontejner se zbožím odeslaný v září ze Šanghaje zaplatil 8 700 dolarů, což je kvůli delší cestě čtyřikrát více než před rokem.

Ekonomové tvrdí, že útoky Húsíů přispěly k inflaci po celém světě. Dovozci se obávají, že vyšší náklady se nyní stanou trvalými. „Chceme se ujistit, že světové vlády současnou situaci nepovažují za nový standard,“ říká Steve Lamar, prezident americké asociace pro oděvy a obuv. Minulý měsíc jeho skupina vyzvala prezidenta Bidena, aby učinil více pro zastavení povstalců, kteří podle shromážděných údajů provedli za posledních 12 měsíců přibližně 130 útoků na obchodní lodě.

Odklon plavby poškodil i ekonomiku

Jak uvádějí vedoucí pracovníci v tomto odvětví, velké kontejnerové lodě mohou za průjezd Suezským průplavem zaplatit až milion dolarů. Údaje společnosti Lloyd’s ukazují, že průjezd průplavem klesl o 70 procent, což připravilo egyptskou vládu o příjmy v době, kdy je její rozpočet značně napnutý. Mezinárodní měnový fond v srpnu uvedl, že příjmy ze Suezského průplavu v egyptské centrální bance klesly v prvním čtvrtletí roku 2024 ve srovnání s předchozím rokem téměř o 60 procent.

Při nasazení většího počtu lodí na delší vzdálenosti se logicky spaluje více paliva, což přepravním společnostem ztěžuje snižování emisí uhlíku. Poradenská společnost Inverto, která se zabývá dodavatelskými řetězci, vypočítala, že krize v Rudém moři vedla k tomu, že toto odvětví za posledních 12 měsíců vypustilo navíc 35,7 milionu tun oxidu uhličitého, což odpovídá emisím 7,8 milionu automobilů.

„Pokud se lodní společnosti budou průplavu i nadále vyhýbat, průmysl pravděpodobně přijde s novými způsoby, jak trasu kolem Afriky zefektivnit,“ říká námořní historik Mercogliano. Jedním z prostředků by podle něj byla stavba větších kontejnerových lodí. Uzavření Suezského průplavu během konfliktu v 50. letech 20. století také pomohlo podnítit vývoj mnohem větších supertankerů pro přepravu ropy. „Lodní doprava vždy najde řešení,“ uzavírá Mercogliano podle listu The New York Times.