Strojvůdce ČD Cargo projel u Bratislavy návěst stůj. Narazil do nákladního vlaku

Autor: ,
  13:49
Strojvůdce českého dopravce ČD Cargo minulý týden projel na okraji Bratislavy návěstí stůj a v rychlosti asi 35 kilometrů za hodinu narazil do nákladního vlaku. Při incidentu se nikdo nezranil ani žádná ze souprav nevykolejila, Dopravce podle listu chybu uznal a strojvůdce přeřadil na jinou práci, napsal slovenský list Denník N.
ilustrační snímek | foto: ČD Cargo

„Podle prvotních výsledků vyšetřování šlo o pochybení strojvůdce. Přesný důvod, proč nereagoval na návěstidlo a vlak nezastavil, bohužel, neznáme. Zřejmě šlo o nějaké zkratové nebo zmatečné jednání,“ citoval list představitele ČD Cargo Michala Roha.

Podle listu náraz nezpůsobil viditelné materiální škody. ČD Cargo strojvůdci odebralo oprávnění k výkonu tohoto povolání.

České dráhy vydělaly 1,8 miliardy korun. I přes ztrátu nákladní dopravy

Denník N uvedl, že se minulý týden na Slovensku staly celkově čtyři případy, kdy vlaky projely stůj. Kromě uvedeného strojvůdce ČD Cargo stejně pochybili také dva strojvůdci slovenského národního vlakového dopravce ZSSK a jeden strojvůdce pracovního vlaku správce infrastruktury ŽSR.

Právě nerespektování návěstidla způsobily loni na Slovensku dvě srážky vlaků ZSSK. Při těchto nehodách nikdo nezemřel, celkem si ale vyžádaly kolem 260 zraněných cestujících.

