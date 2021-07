Strabag dostal za kartel v Rakousku pokutu přes 45 milionů eur

Premium Pár let poté, co evropským vlakům s lůžkovými vozy hrozilo, že je zcela nahradí nízkonákladové aerolinky či autobusy,...

Krupobití nad Milánem zdemolovalo obří boeing, musel nouzově přistát

Úterní let aerolinek Emirates z Milána do New Yorku přerušilo hned po startu silné krupobití. Letoun Boeing 777-300ER...