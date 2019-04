Stávka pilotů aerolinek SAS trvá čtvrtý den, zasáhla i spoje s Prahou

Podle webových stánek SAS by se však úterní dopolední let z Osla do Prahy a odpolední z Prahy do Stockholmu měly uskutečnit. SAS však upozorňuje, že situace se ještě může změnit. Klienti SAS se o svém letu mohou informovat také na internetové stránce flysas.com.

Časově neohraničená stávka pilotů, která začala v pátek, zasáhla už 170 tisíc cestujících. Do úterý se tento počet zvýší na 280 tisíc.

Generální ředitel společnosti Rickard Gustafson prohlásil, že stávka podkopala důvěru zákazníků a že její finanční dopad bude značný. Analytici společnosti Sydbank už dříve odhadli, že stávka přijde SAS na 60 milionů až 80 milionů švédských korun (146 milionů až 194 milionů Kč) denně. Jestliže potrvá dva týdny, v podstatě spolkne roční zisk firmy.

Gustafson nařídil vyjednávacímu týmu, aby prozkoumal, co může firma ještě udělat, aby dospěla ke konstruktivnímu řešení a stávka skončila. Nicméně od zahájení stávky k žádnému kontaktu s piloty nedošlo a žádné jednání není zatím ani v plánu.

Dopravce, který je z části ve vlastnictví švédské a dánské vlády, v minulých dnech uvedl, že je připraven v jednáních s piloty pokračovat.

Vyjednávání o výši platů a pracovní době uvázla na mrtvém bodě. Odbory SAS Pilot, které zastupují 95 procent pilotů, požadují větší transparentnost ohledně pracovní doby. Většina pilotů ji nemá pevně stanovenou a v některých případech se může stát, že nemají sedm víkendů v řadě volno. Piloti také požadují zvýšení platů o 13 procent, na srovnatelnou úroveň s jinými nízkonákladovými společnostmi.

Podle zaměstnavatelů jsou ale nároky pilotů přehnané. Piloti mají už teď vysoký průměrný měsíční plat, a to 93 tisíc švédských korun (225 tisíc Kč), uvedl hlavní vyjednávač švédského sdružení dopravních podniků Torbjörn Granevärn. Tuto částku odbory rozporují s tím, že nástupní plat začíná na třetinové částce, a to 34 tisíc švédských korunách (83 tisíc Kč).

V roce 2012 stály aerolinky blízko bankrotu, v důsledku čehož byly nuceny snížit platy a zrušit tisíce pracovních míst.