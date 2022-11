Rakouské železnice v pondělí ochromí stávka, dotkne se i spojů s Českem

„Dne 28. listopadu 2022 mezi půlnocí a 24. hodinou nepojedou v Rakousku žádné vlaky,“ uvedly na svém webu odbory. Požádaly cestující o pochopení a solidaritu s 50 tisíci zaměstnanci na železnici.

Rakouské dráhy ÖBB na internetu pasažéry vyzvaly, aby zrušili všechny cesty, které nejsou nutné, nebo hledali alternativní dopravu. Zároveň poznamenaly, že se ještě v neděli uskuteční další kolo vyjednávání se zástupci odborové organizace, aby bylo možné stávku odvrátit.

ÖBB dále upozorňuje, že k výpadkům jednotlivých spojení může dojít už v neděli večer a případně i v úterý. „K některým omezením v dálkové dopravě může dojít i před stávkou (27. listopadu), popřípadě den po stávce (29. listopadu),“ uvedly na webu České dráhy. „Jízdu mezinárodních vlaků zajistíme v ČR bez omezení,“ napsal český dopravce na Twitteru.

„Pokud se stávka organizovaná tamními odbory uskuteční, postihne například noční vlaky nebo vlaky Railjet mezi Prahou a Vídní. Spoje linky Ex 3 Railjet Vindobona pojedou v úsek Praha–Břeclav–Praha, spoje linky Ex 4 (např. vlaky Sobieski, Moravia atp.) pojedou v úseku Polsko– Bohumín–Břeclav a zpět, spoje Jižní expres linky Ex 7 Praha–Linz pojedou v úseku Praha–Rybník–Praha,“ popsal nejzávažnější komplikace při cestách z mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

U nočních vlaků na linkách Praha–Curych nebo Vídeň–Berlín dojede k omezení už od večera 27. listopadu do úterního rána 29. listopadu. Dráhy proto vyzvaly cestující, kteří v tomto období cestovat musí, aby situaci sledovali buď na stránkách Českých drah nebo přímo u rakouského dopravce.

Důvod, proč rakouské železniční odbory vyhrožují stávkou, je vyjednávání o platech. Zástupci zaměstnanců požadují mimo jiné zvýšení minimální mzdy pro železniční zaměstnance ze současných dvou tisíc eur měsíčně (49 tisíc korun) a dorovnání mezd na úroveň aktuální inflace.

Poslední návrh zaměstnavatelů by podle vyjádření odborového svazu znamenal faktický pokles hodnoty mezd zaměstnanců o dvě procenta. ÖBB na svých stránkách ujistily cestující, že se s odbory ještě před vypuknutím pondělní stávky pokusí dohodnout.