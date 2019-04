Masivní stávka pilotů SAS vyřadila stovky letů, včetně spojů do Prahy

Kvůli stávce norských, švédských a dánských pilotů bylo zrušeno zhruba 70 procent letů společnosti SAS. Podle agentury AP bylo v pátek z důvodu stávky zrušeno 673 letů, to zasáhlo zhruba 72 tisíc cestujících. O víkendu by se podle aerolinií stávka mohla dotknout dalších 170 000 pasažérů.

Společnost SAS však v pátek vyjádřila naději, že jednání s piloty budou brzy obnovena a že bude co nejdříve dosaženo dohody. Pokud by ale měly být splněny požadavky pilotů, mělo by to „pro firmu velmi negativní důsledky“, uvedla mluvčí SAS Karin Nymanová.

Mezi lety SAS, které byly v pátek zrušeny, patří i linky z Kodaně a ze Stockholmu, které měly přistát po 21:00 na Letišti Václava Havla v Praze. Rovněž byly odvolány lety SAS plánované před 22:00 z Prahy do švédské a dánské metropole.



Do stávky je zapojeno 1409 pilotů. Vyzval je k ní odborový svaz SPG, který zastupuje zájmy 95 procent pilotů SAS z Dánska, Norska a Švédska.

„Piloti neví, kdy budou muset pracovat“

Odbory požadují větší transparentnost ohledně pracovní doby. Většina pilotů ji nemá pevně stanovenou a v některých případech se může stát, že nemají sedm víkendů v řadě volno. „Mnozí piloti SAS nemohou ovlivnit, kdy a jak dlouho budou muset pracovat,“ citovala prohlášení odborů BBC.



Piloti také požadují zvýšení platů, podle zaměstnavatelů jsou však jejich nároky přehnané. Požadují třináctiprocentní zvýšení mzdy, přestože mají už teď vysoký průměrný měsíční plat, a to 93 tisíc švédských korun (225 tisíc korun), uvedl hlavní vyjednávač švédského sdružení dopravních podniků Torbjörn Granevärn.

Masivní stávka pilotů není jediným problémem, s nímž se aerolinky SAS momentálně potýkají. V prvním čtvrtletí letošního roku společnost kvůli vysokým cenám paliva prohloubila své ztráty, uvedl web zpravodajské stanice France24. Celoročně by společnost měla vykázat zisk, pokud se však stávka protáhne, je tato budoucnost firmy v ohrožení.

Mnohé evropské letecké společnosti musely v posledních letech kvůli finančním problémům skončit (psali jsme zde). Firmy jsou také pod tlakem odborů, jelikož sektor čelí globálnímu nedostatku pilotů, píše agentura Reuters. To posílilo vyjednávací pozici pilotů, se kterou se potýkaly i aerolinky jako Ryanair, Lufthansa či Air France.