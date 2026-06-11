Jde přitom o soutěž, která započala ještě před únorovým nástupem nynějšího generálního ředitele Tomáše Tótha a nemohly se tak v ní logicky uplatnit změny, které nový šéf na Správu železnic přinesl.
Souhrn úspor na stavebních zakázkách na lehčí práce, které Správa železnic na rozdíl od technicky náročnějších modernizací označuje jako cyklické opravy, vypočítala správa ke konci května na 1,6 miliardy korun s tím, že v podobných zakázkách se daří dosáhnout zhruba čtvrtinové úspory.
„V některých případech se nám sešlo dokonce devět nebo deset nabídek, ceny pak padají o desítky procent, třeba i na půlku odhadovaných nákladů. Současně víme, že si musíme ohlídat případné vícepráce, aby nám náklady nestoupaly ani během realizace,“ uvedl Tóth.
Snahu rozdělit doposud komplexní soutěže na více částí podle jednotlivých profesí, oznámil Tóth hned při svém nástupu. Detailnější pravidla, kterými chce dosáhnout navýšení počtu soutěžících, jako je například zkracování požadované délky zkušeností vedoucích realizačních týmů, a rozvolňování jiných kvalifikačních kritérií, oznámil dodavatelům v průběhu dubna.
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Kratší zkušenost, menší projekty. Správa železnic zvolňuje podmínky pro tendry
Zda změny skutečně přinesou očekávané snižování cen v soutěžích, které se na železnici zdaleka nedaří tak jako na silničních zakázkách, bude spravedlivě možné posoudit až poté, kdy doběhnou první tendry, které budou vypsány podle nových pravidel.
První stavbou, kde by měly být práce na modernizaci kolejiště, výstavbu trakčního napájení a vybudování nového zabezpečovacího zařízení, soutěženy samostatně, bude modernizace a elektrizace 52 kilometrů trati z Českých Velenic do Veselí nad Lužnicí. Zda a kolik peněz se podaří srazit z nyní kalkulovaných 10,3 miliardy korun, bude jasné až ke konci letošního roku a to pouze za předpokladu, že žádný z trojice uvedených tendrů nezablokuje některý z neúspěšných uchazečů.
Podle marketingové aktivity Správy železnic je nicméně zřejmé, že úspory při výstavbě musejí prokazovat už nyní. Ne vždy se to ale podaří. Například u mediálně hodně sledované opravy zastřešení nové odbavovací haly pražského hlavního nádraží – tu opraví za přibližně 290 milionů korun sdružení firem Subterra a Firesta-Fischer. U zakázky přitom Správa železnic neuvedla, jakou očekává výslednou cenu. V tendru pouze stanovila cenu nejvyšší, při jejímž překročení bude zakázky uchazečů automaticky vylučovat. Proti té je výsledek nižší jen kosmeticky o přibližně 207 tisíc korun.
Srovnání stále chybí u celé řady zakázek
Zakázek, kde si může občan prohlédnout o kolik se proti očekávané a podle existujících ceníků propočítané projektové ceně zvýšila nebo snížila výsledná cena, je na Správě železnic stále minimum. Zejména v kategorii staveb, nebo velkých projekčních prací, které jsou z pohledu výdeje veřejných financí nejdůležitější.
Jen v posledních týdnech je ve věstníku veřejných zakázek předpokládaná cena jako vodítko pro občany i firmy uvedena v soutěžích na vypracování projektové dokumentace k tunelu na trase mezi pražským Výstavištěm a Dejvicemi (75 milionů korun), pořízení zrcadel, dávkovačů mýdla a dalšího vybavení na toalety v budovách Správy železnic (25 milionů korun), nebo na tisk a kopírování dokumentů, které si správce tuzemské sítě železničních tratí cenil na 130 milionů korun.
Naopak u pronájmu datového úložiště, vypracování projektu pro první úsek rychlotrati mezi Poříčany a Světlou nad Sázavou na připravované nové trase z Prahy do Brna, rekonstrukce trati z Roudnice do Hrobců, nebo rekonstrukce a elektrizace železniční trati z Nýřan do Heřmanovy huti, zeje kolonka předpokládané ceny ve věstníku veřejných zakázek prázdnotou.
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Železnice šetří. První stavbou podle nových pravidel bude trať do Českých Velenic
Navyšování nebo snižování ceny v soutěžích je přitom z hlediska celého procesu přípravy a výstavby nejtransparentnější část. Mnohem náročnější je kontrola toho, jak se cena stavebních nákladů zpravidla zvyšuje během ostatních fází. Na první už upozornil výše sám šéf Správy železnic. Zákon přitom umožňuje navýšení ceny prostřednictvím takzvaných víceprací o 30 procent.
K dalšímu navyšování rozpočtu a mnohdy poměrně zásadnímu dochází během počátečních přípravných fází mezi studií proveditelnosti, která ověřuje, zda při očekávané ceně bude mít stavba ospravedlnitelný efekt na zlepšení dopravní dostupnosti nebo zrychlení dojezdových časů a finálním rozhodnutím, zda a jakou formou se bude záměr nakonec stavět.