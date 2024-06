Vlaky pod Prahou vyjdou na dvě stě miliard korun. Alternativa není

Naopak nejúspornější varianta označovaná jako N2 předpokládá ražení zhruba deseti a půl kilometrů tratí a využívá skutečnosti, že směrem od jihovýchodu je možné vést vlaky po povrchu až k vinohradským tunelům, kde by teprve začala klesat do podzemí k zahloubené stanici na pražském hlavním nádraží. Ani ta ale nebude citelně levnější.

„Rozdíly jsou v intencích plus minus deset procent napříč variantami. Není to o tom, že by jedna byla dvakrát dražší než druhá,“ uvedl Martin Vaněk z oddělení Správy železnic, které se mimo jiné zabývá přípravou studií proveditelnosti .

Jde přitom pouze o výhledové náklady vyplývající ze studie proveditelnosti. V dalších fázích přípravy se mohou měnit. Jde navíc o částku, která vychází z nynějších cen. Do doby realizace tak bude navýšena o inflaci.

K té je ale zatím poměrně daleko. Když se na konci letošního roku podaří vybrat vítěznou variantu, budou projekční přípravy a povolování trvat odhadem deset až patnáct roků a obdobně dlouhá doba pak bude potřeba na výstavbu.

Výhledová podoba takzvaného železničního uzlu Praha počítá s tím, že dálková doprava včetně plánovaných vysokorychlostních vlaků zůstane na povrchu a regionální a příměstská bude přesunuta převážně do podzemí. Studie se zabývala i takzvanou variantou bez projektu, kdy by rozvoj železnice pokračoval bez toho, aby se pražský uzel dokončil v rozsahu řešených projektových variant. V takovém případě by ale pražská železniční doprava zkolabovala.

„Bezprojektová varianta znamená, že něco nepojede. Museli bychom omezit rozvoj železniční dopravy i mimo Prahu,“ uvedl vedoucí oddělení studií proveditelnosti a územní ochrany David Fuksa.

Myšlenka na přestavbu pražského železničního uzlu není zdaleka nová a datuje se zhruba do roku 2004. Plány na zakopání části tratí pod zem ale zabrzdila ekonomická krize po roce 2008, kdy se projekt jevil jako velmi drahý. Nyní s myšlenkou výstavby sítě vysokorychlostních tratí ale znovu ožil i jako podmínka pro to, aby rychlovlaky mohly vůbec do Prahy zajíždět v předpokládané četnosti spojení.

I bez nich se ale kapacita roky nerozšiřovaných železničních spojení v metropoli brzy vyčerpá. Už dnes je těsně na svých limitech například výjezd z Prahy směrem na východ na prvním železničním koridoru, další zahuštění dopravy přinesou nově plánované stavby tratí do Benešova a tunelová trasa do Berouna.