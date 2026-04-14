Kratší zkušenost, menší projekty. Správa železnic zvolňuje podmínky pro tendry

Tomáš Cafourek
  18:00
Uchazeči o zakázky Správy železnic už nebudou muset dokazovat, že mají za sebou výstavbu obdobně velkých projektů. Nově postačí zakázka s poloviční cenou. Zkracuje se i délka zkušeností kvalifikovaných pracovníků na šest měsíců místo jednoho roku. Snižování nároků na dodavatele je jednou z cest, kterou chtějí železničáři do soutěží přilákat více uchazečů. A tím snížit cenu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Radek Latislav, MF DNES

Zjednodušeně řečeno bude Správa železnic, která byla v předchozích letech kritizována za velmi přísná kvalifikační kritéria, tyto limity rozvolňovat. Bude stačit dokázat práci na zakázkách s nižší cenou, prokazovat také bude možné práci na stavbách za delší období. Namísto pětileté lhůty budou železničáři akceptovat stavby za posledních sedm let.

Dodavatelské firmy navíc nebudou muset dokazovat, že mají kvalifikované zaměstnance v řadě oborů, ať už jde o kontrolu kvality, bezpečnost práce, ochranu životního prostředí, odpadové hospodářství či autorizované zeměměřičské inženýry.

Co ale zůstává, je požadavek autorizované osoby na zvládání českého jazyka. „V podstatě je nutné umět český jazyk. U kvalifikace není nutné to prokázat, až potom při podpisu smlouvy. Nebo je možné mít zajištěného tlumočníka,“ uvedl ředitel investičního odboru Ondřej Göpfert.

Bez češtiny ani čárku. Kdo chce kreslit silnice, musí zvládnout „Ř"

Jednou z cest, jak chce nové vedení ministerstva dopravy a správy železnic snížit ceny výstavby, je otevřít trh zahraničním firmám. Musí to mít ale jasná pravidla, protože podle vedení Správy železnic není cílem nahradit nebo upozadit české firmy.

„Musíme se ptát i našich partnerů v okolních zemích, jaké jsou šance, že by i české firmy měly šanci na okolních trzích. Jsme v jednotné Evropě a je tu jednotný trh,“ doplnil předseda správní rady SŽ a poslanec Martin Kolovratník.

V nejbližších letech očekává Správa železnic o něco napjatější rozpočty, pracuje proto na prioritizaci staveb a projektů s cílem vytvořit harmonogram těch staveb, na které se v nejbližších letech dostane.

Nejvíc peněz by přitom mělo směřovat do elektrizací tratí. V období příštích čtyřech let půjde do těchto projektů zhruba 17 a půl miliardy korun. Devět miliard zamíří na první stavby spojené s přípravou vysokorychlostních tratí.

Z jednotlivých projektů patří k nejvýznamnějším například zkapacitnění trati mezi Velkým Osekem a Chocní, které je důležité zejména pro nákladní dopravu nebo modernizace trati z Kralup k německým hranicím po levém břehu Labe, což jsou projekty, které se hodnotou blíží deseti miliardám korun.

