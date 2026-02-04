Proč nemá Česko dobré pražce z Polska? Nový šéf železničářů nabízí úspory

Tomáš Cafourek
  20:00
Kolejnice, pražce, stožáry pro návěstidla. To vše na železnici vyžaduje kromě evropského i české razítko, což omezuje okruh dodavatelů, kteří by se do výstavby mohly zapojit. Zrušením národních certifikátů tam, kde nejsou potřeba, a rozdělením zakázek tak, aby kromě největších dodavatelů byly přijatelné i pro menší firmy, chce nový šéf Správy železnic Tomáš Tóth dosáhnout citelných úspor.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Václav Šlauf, MAFRA

„Pro mě je nepochopitelné, a to znám železnici přes dvacet let, že nedokážeme používat na českých kolejích komponenty, ze kterých se staví v Evropě,“ uvedl Tóth. Jako příklad uvedl pražce z Polska, jejichž schválení na českých kolejích, přestože jsou jinde v Evropě pro železniční provoz naprosto dostačující, trvalo šest let. Podobné je to i s jinými technologiemi, které rovněž pro použití na české železnici vyžadují tuzemský certifikát.

To by bylo pochopitelné v situaci, kdy by byly v evropském prostoru pro vlaky a dopravní infrastrukturu jiné normy a bezpečnostní požadavky a bylo tak nutné kontrolovat, zda je využití zahraniční produkce v českém prostředí bezpečné. Realita je však jiná.

„Nepotřebujeme v evropském prostoru, kde všude platí technické normy TSI, národní certifikáty něčeho, co je v Evropě běžně schválené,“ uvedl Tóth.

Bez češtiny ani čárku. Kdo chce kreslit silnice, musí zvládnout „Ř“

Ten přišel do vedení správce tuzemských tratí s dvěma hlavními úkoly. Zlepšit komunikaci mezi Správou železnic a jejími klienty – osobními a nákladními dopravci – a zjednodušit a zlevnit projektování a výstavbu tratí, protože peněz v rozpočtu bude na železniční dopravu stále méně.

V letošním roce bude Správa železnic hospodařit se 72 miliardami korun. „Příští rok budeme bojovat o to, abychom měli prostředky v podobné úrovni,“ uvedl Tóth s tím, že na základě připravených projektů se ve výhledu naopak počítalo pro rok 2027 se zhruba sto miliardami korun.

Komplexní široké zakázky vychází příliš draze

Nejen nároky na materiál, ale i na stavební firmy a jejich kvalifikaci dnes podle Tótha prodražují železniční stavby. Problémem současného stavu je, že do tendrů se hlásí velká konsorcia sestavená z různých firem. Ty by se mohly při rozdělení zakázek hlásit samostatně, vzájemně si konkurovat a cenu v soutěžích tím srážet dolů, uvedl Tóth.

Další formou šetření má být rozložení investic v čase. To se bude týkat kromě jiného i připravovaných vysokorychlostních tratí, které podle původních plánů měly vyjít zhruba na jeden bilion korun. Nyní budou jednotlivé úseky na připravovaných ramenech očíslovány a označeny čísly od jedné do padesáti podle toho, jaký přínos pro cestování po železnici představují.

Co když stopnou vysokorychlostní tratě? Stavme aspoň do Světlé, apeluje Správa

Mezi jednoznačnými prioritami je takzvaný Krušnohorský tunel, který zkracuje cestování napříč hranicemi s Německem, nebo první část vysokorychlostní trati mezi Prahou a Brnem do Světlé nad Sázavou. Ten by fungoval i samostatně. Za Světlou by se rychlovlaky opět vrátily na konvenční trať, tak by se dojezdová délka mezi Prahou a Brnem zkrátila na dvě hodiny, tedy zhruba na dojezdový čas automobilem.

Vstoupit do diskuse

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Fukušima zamrzla v čase. Přírodě se tu daří, ale co když se sem vrátí lidé?

Uvnitř stále leží na lavicích učebnice, po podlaze jsou rozházené penály a...

Patnáct let po tsunami, která způsobila největší jadernou havárii v dějinách Japonska, jsou na ulicích Fukušimy k vidění pouze medvědi, mývalové a divočáci. Úřady a někteří místní obyvatelé nyní...

Ivana Tykač koupila částečně zbouranou vilu v Praze. Plánuje její obnovu

Historická vila na pražských Vinohradech je aktuálně v dezolátním stavu. (29....

Podnikatelka Ivana Tykač koupila historickou vilu na pražských Vinohradech. Dům, který navrhl architekt František Albert Libra, je ve velmi špatném stavu, část budovy jeden z předchozích vlastníků...

Ospalá vesnice se proměnila v ráj boháčů, parta přátel tu vyhrála miliardový jackpot

Na tomto místě v belgickém Zingemu podala parta přátel tiket do loterie....

Zní to jako pohádka, o které píší média po celém světě. Partě přátel v Belgii se povedlo vyhrát obrovský jackpot v loterii EuroMillions. Výhra se bude dělit rovným dílem, každý dostane přibližně 6...

Test tavených sýrů: Navzdory špatné pověsti vám zdravý jídelníček nezpustoší

Premium
ilustrační snímek

Tavené sýry nemají mezi lidmi úplně dobrou reputaci – prý se vyrábějí kdoví z čeho, jsou plné éček, soli a fosforu, zato o pořádnou bílkovinu v nich nezavadíte. Je to pravda, nebo mýtus?

Proč nemá Česko dobré pražce z Polska? Nový šéf železničářů nabízí úspory

Na trati nedaleko železniční stanice Lázně Kynžvart technici opravují traťový...

Kolejnice, pražce, stožáry pro návěstidla. To vše na železnici vyžaduje kromě evropského i české razítko, což omezuje okruh dodavatelů, kteří by se do výstavby mohly zapojit. Zrušením národních...

4. února 2026

Zákazníci si stěžují, PepsiCo zlevňuje. Američané budou mít lacinější chipsy

Regál s pochutinami v obchodě jednoho ze supermarketů v New Yorku (16. července...

Po stížnostech amerických zákazníků na vysoké ceny společnost PepsiCo oznámila, že snižuje ceny svých produktů značek Lay’s a Doritos. Od tohoto týdne mají být doporučené maloobchodní ceny těchto...

4. února 2026

Litovelský pivovar ukázal nový vizuál a má lákadlo pro mladé

Pivovar Litovel představil nový vizuál i rozšíření nabídky. Na snímku vlevo...

Pivovar Litovel zahajuje nový rok zásadní proměnou. Zákazníky bude oslovovat novým logem a designem obalů, zároveň hodlá rozšířením nabídky více zacílit na mladou generaci, která pije alkohol méně....

4. února 2026  16:13

Dobré zprávy z obchodu. Potraviny zlevňují, zákazníci víc utrácejí, uvádí analýza

ilustrační snímek

Český obchod má za sebou stabilní rok bez výrazných výkyvů. Zákazníci byli ochotnější utrácet, častěji si připláceli za kvalitu a to se promítlo do nákupů potravin a zboží každodenní spotřeby....

4. února 2026

Strnadova CSG zřídila pobočku v Bruselu. Strategii povede exministr Hamáček

Hostem pořadu Rozstřel je Jan Hamáček, místopředseda Sekce obranného průmyslu...

Skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada otevřela pobočku v Bruselu. Stala se tak první zbrojařskou firmou původem z České a Slovenské republiky, která má stále zastoupení v sídle...

4. února 2026  15:40

CzechInvest vybral 21 projektů finančních služeb, pomůže jim s regulacemi

Generálni ředitel agentury CzechInvest Jan Michal (10. dubna 2024)

Agentura CzechInvest vybrala do programu na testování nových finančních služeb či nástrojů a řešení pro digitální ekonomiku 21 projektů, které začnou využívat její odborné a právně-regulatorní...

4. února 2026  13:35

Disney má nového šéfa. Kormidlo přebírá dosavadní šéf zábavních parků

Šéf divize zábavních parků Josh D’Amaro nahradí Boba Igera ve funkci...

Novým generálním ředitelem americké zábavní společnosti The Walt Disney Company stane Josh D’Amaro, oznámila ve středu firma v tiskové zprávě. Dosud působil jako šéf divize zábavních parků....

4. února 2026  13:29

Tepelná čerpadla vyrábíme, doma si je však nemůžeme dovolit, upozorňuje Komora

Větrníky u Svitav stojí. Kvůli destrukci jedné z vrtulí. (8.října 2025)

Fotovoltaické elektrárny loni v Česku rostly hlavně díky průmyslovým podnikům. V případě rodinných a bytových domů došlo k výraznému poklesu instalací, stejná situace postihla i odvětví tepelných...

4. února 2026  12:50

„Nedokážeme stát stranou.“ Kellnerová s dcerami věnovala Ukrajině 170 milionů

Renáta Kellnerová

Renáta Kellnerová s dcerami Annou, Larou a Marií věnovaly prostřednictvím své nadace The Kellner Family Foundation 170 milionů korun na pomoc ukrajinským civilistům, kteří kvůli útokům na...

4. února 2026  11:35

Rok 2026 přináší nové příležitosti, říká zástupce investiční platformy

Vladimír Holovka

Drobní investoři získají v roce 2026 nové příležitosti, jak zhodnotit své finance. Jako vždy u toho ovšem musí být obezřetní. Jak totiž říká obchodní ředitel společnosti XTB Vladimír Holovka, doba...

4. února 2026  10:56

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jako první Disney. Panamským kanálem proplula dosud největší osobní loď

Výletní loď Disney Adventure absolvuje svou první plavbu Panamským průplavem....

Panamský průplav zaznamenal v pondělí 2. února významný milník své historie. Poprvé jím proplula největší osobní loď co do kapacity a hrubé tonáže. Výletní loď Disney Adventure typu Neopanamax,...

4. února 2026  10:41

Mlékárně Madeta se dařilo, meziročně ztrojnásobila zisk na 241 milionů

Sýr s modrou plísní Niva.

Největší česká mlékárna Madeta v roce 2024 zvýšila meziročně zisk po zdanění více než trojnásobně, a to na 241,3 milionu korun. Firma prodává nejvíce svých výrobků v Česku. Tuzemské tržby tak...

4. února 2026  9:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.