Odbavovací halu pražského hlavního nádraží čeká oprava. Vyjde na 300 milionů

Tomáš Cafourek
  11:53
Odbavovací halu pražského Hlavního nádraží čeká v nejbližších měsících rekonstrukce. O potřebě rekonstruovat tento prostor největšího tuzemského nádraží se mluví od roku 2018. Technicky náročnou opravu stropu haly, po kterém vede zároveň pražská magistrála, chtěla původně řešit Správa železnic demolicí a přestavbou nádraží.
ilustrační snímek | foto: Yan Renelt, MAFRA

„Správa železnic začne rekonstruovat strop odbavovací haly na pražském hlavním nádraží. Nyní hledá zhotovitele první etapy, jejíž zahájení se plánuje ještě v první polovině letošního roku. Stavbaři provedou nejen obnovu vodotěsné izolace stropu, ale také úpravy magistrály ve Wilsonově ulici, která vede přímo nad odbavovací halou,“ uvedla v tiskové zprávě Správa železnic. Náklady na rekonstrukci stropu a související práce odhadla na 300 milionů korun.

Předchozí návrh na odbourání části odbavovací haly a její nahrazení dřevěným zastřešením zastavil v roce 2023 Národní památkový ústav, když určil, že památková ochrana objektu se netýká jen secesní Fantovy budovy, ale i haly ze sedmdesátých let minulého století, kterou vytvořil tým architektů pod vedením Jana Bočana.

Nový Hlavák ukousne místo pro cestující. Stávající hala je v havarijním stavu

Správa železnic a pražský Institut pro plánování a rozvoj následně nechal studio přepracovat původní návrh tak, aby budoucí podoba Hlavního nádraží respektovala skutečnost, že takzvaná nová odbavovací hala zůstane. Po více než dvou letech se ale v tomto nepokročilo.

Aktuálně plánovaná rekonstrukce by měla být hotová v roce 2028. Kromě vyřešení problému se zatékáním má upravit i současnou podobu parkování autobusů před historickou budovou, vzniknout má i nový přechod, kterým se cestující dostanou do historické budovy přes magistrálu.

„Součástí stavby je také přemístění veřejného osvětlení. Prostor před Fantovou budovou oživí nově vysazené stromy, navíc se zlepší příchod na hlavní nádraží od Národního muzea,“ uvedla Správa železnic.

Odbavovací halu pražského hlavního nádraží čeká oprava. Vyjde na 300 milionů

