Co když stopnou vysokorychlostní tratě? Stavme aspoň do Světlé, apeluje Správa

Tomáš Cafourek
  12:20
Vysokorychlostní trať z Prahy do Světlé nad Sázavou – tento úsek na trase mezi Prahou a Brnem by generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda doporučil k výstavbě nové vládě. Považuje ho za minimum, do kterého by se měl stát v nejbližším období pustit. Vznikající kabinet Andreje Babiše totiž není drahé výstavbě rychlotratí na rozdíl od předchozích období příliš nakloněn.

Vizualizace terminálu vysokorychlostní tratě v Praze východ. | foto: Správa železnic

Z nedávno podepsaného programového prohlášení nové vlády, ve kterém se zjednodušeně uvádí, vyplývá, že bude nutné přezkoumat, jaké trasy dávají smysl v konfrontaci s vysychajícími veřejnými penězi. Proti předchozím kabinetům nová vláda zdůraznila v dokumentu spíše snahu zrychlit stávající páteřní koridory, které by se doplnily o třetí kolej.

Zmiňovaný úsek do Světlé, oficiálně nazývaný jako VRT Střední Čechy je zhruba 62 kilometrů dlouhé spojení, po kterém by vlaky měly jezdit až 320kilometrovou rychlostí. Jde navíc o úsek, který by přinášel časovou úsporu a ulehčil napjaté kapacitě stávající železnice i bez zbytku rychlotrati do Brna.

„To dává smysl, protože je potřeba odlehčit koridorové trati směr Kolín. Přínos vrtek (vysokorychlostních tratí) není jen přeprava z bodu A do bodu B, ale že ulehčí přetíženým koridorovým tratím,“ uvedl Svoboda, o kterém se spekuluje jako o jednom z nejvážnějších kandidátů na post ministra dopravy a nominanta na tuto funkci za SPD.

Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo

Celá síť tuzemských rychlotratí je plánovaná jako pětice tras s celkovou délkou přesahující 750 kilometrů a částkou kolem jednoho bilionu korun. První projekty se už postupně přesouvají z „rýsovacích prken“ do dalších fází příprav.

U nejlépe připravených částí projektů, jako jsou ramena tratí mezi Brnem a Břeclaví nebo mezi Přerovem a Ostravou, už je hotové posouzení dopadů stavby na životní prostředí (EIA) a začalo se s výkupem pozemků. V rámci územního řízení je totiž už stanovená trasa staveb.

„Každopádně se začíná. Jestli teď někdo řekne že ne, uvidíme. Nicméně na těchto dvou ramenech už se vykupuje a máme územka čili budeme moci stavět,“ uzavřel Svoboda.

5. listopadu 2025  12:20

