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Do Berouna za třináct minut až v roce 2044. Tunel z Prahy vyjde na 76 miliard

Tomáš Cafourek
  13:23
Ilustrace portálů tunelu podle přípravné dokumentace z roku 2009: Přemostění...

Ilustrace portálů tunelu podle přípravné dokumentace z roku 2009: Přemostění Berounky | foto: spravazeleznic.cz

Železniční tunel z Prahy do Berouna. Na vizualizaci je portál v Hlubočepích.
Projekt železničního tunelu Praha - Beroun
Ilustrace portálů tunelu podle přípravné dokumentace z roku 2009: Portál...
Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun
10 fotografií
Jeden z nejdražších projektů na české železnici, tunelové spojení mezi Prahou a Berounem, se stavět bude, slíbil ministr dopravy Ivan Bednárik. A to i navzdory hledání úspor na českých drahách. Zkrácení jízdní doby mezi oběma městy na 13 minut si ale cestující budou moci vyzkoušet nejdříve v roce 2044.

Cena stavby se s postupem přípravy stále prodražuje podobně jako se odsouvá i termín dokončení stavby. V roce 2019 Správa železnic uváděla částku 45 miliard korun, nyní ale počítá se 76 miliardami. Tunel sestávající ze dvou tubusů v až sedmdesátimetrové hloubce tak vyjde na zhruba tři miliardy na kilometr.

Za částí tohoto navýšení je inflace, jen ta původní odhad za sedm let navýšila na 65 miliard korun, spočítala Správa železnic. Zbytek připadá na vrub technologicky obtížnému způsobu, jak bude nutné tunel razit.

VIDEO: Správa železnic ukázala, jak za deset let spojí tunel Prahu s Berounem

Jednou z hlavních komplikací je skutečnost, že v pražských Hlubočepích, Chuchli ani na východní straně Berouna, kde budou portály budoucího tunelu, není dostatek prostoru, aby zde mohlo vzniknout klasické staveniště. Stavební stroje a dělníci se tak na do důlního díla budou muset dostávat prostřednictvím dvojice šachet.

„Jedna z nich se bude nacházet v okolí Slivence, druhá v okolí obce Tachlovice,“ sdělil náměstek ředitele Stavební správy západ na Správě železnic Michal Froněk. Směrem na Beroun bude možné razit tunelovacími stroji, směrem na Prahu ze Slivence ale bude nutné použít náročnější konvenční ražbu. Důvodem je takzvaný rozplet pod Slivencem, který koleje v tunelu odvede jak k hlubočepskému, tak k chuchelskému tunelovému portálu.

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V tunelu by totiž kromě osobních vlaků měly jezdit i vlaky nákladní, které by primárně měly projíždět chuchelským portálem přes Branický most a vyhýbat se tak centru Prahy. Další komplikací, která neumožňuje ve směru na Prahu takzvanou BTR tunelovací metodu, je riziko krasových jevů.

Tunel bude podobně drahý jako jinde v Evropě

„Našli jsme řešení, za kterým si stojíme,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth. Dodal, že stávající trať v údolí Berounky je na svém kapacitním limitu. Odvedením dálkové dopravy do tunelu se uvolní dodatečný prostor na této trase pro navýšení frekvence příměstské dopravy a zároveň se omezí i provoz nákladních vlaků zejména v nočních hodinách.

Jak pojedou vlaky z Prahy do Berouna

I přes výše uvedené zvýšení cen je aktuálně propočítaná cena na podobné úrovni jako shodně obtížné tunelové stavby jinde v Evropě. Například u třináct kilometrů dlouhého tunelu Wienerwald na severovýchodě Rakouska, který byl zprovozněný v roce 2012, vyšel v přepočtu kilometr na 1,8 miliardy korun. Šlo ale o výrazně kratší tunel, u kterého jsou volnější pravidla na udržení bezpečnosti.

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Berounský tunel budou například pro případ mimořádnosti jistit z obou stran dva speciální záchranné vlaky, jejichž pořízení vyjde na zhruba 700 milionů korun. Uprostřed stavby bude muset vzniknout rovněž takzvané záchranné místo s přívodem čistého vzduchu z povrchu a po každých 500 metrech bude mezi oběma tunelovými troubami propojka.

Na 2,6 miliardy korun za kilometr vyšel zhruba 30kilometrový rovněž rakouský tunel Koralm, který byl na jihu Rakouska zprovozněný vloni. „Koralm je tunel, u kterého by každý projektant chtěl, aby to dopadlo. Vypočítali náklady a ty udrželi až do konce stavby. Nepotkali se s žádnými geologickými jevy, nebyly žádné stávky, žádné války,“ uzavřel Froněk.

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