Trať do Německa jako špatný příklad. Velké zakázky odrazují, vedení drah chce změny

ilustrační snímek | foto: Pavel Křivohlavý, MF DNES

Tomáš Cafourek
Obří zakázku na zabezpečení zhruba stovky kilometrů trati z Kralup nad Vltavou na německé hranice nechá nový šéf Správy železnic prověřit. Plán zavedení ETCS na takzvané „Levobřežce“ je dlouhodobě kritizovaný kvůli vysoké ceně, kterou projekční společnost Afry před pěti roky vypočítala na zhruba 13 miliard korun.

Fakticky tak stavba evropského zabezpečovače měla vyjít šestkrát dráže, než na kolik vycházelo zavedení stejného systému na trase do Budějovic. Správa železnic tehdy plán hájila s tím, že trať v údolí Labe prošla větší rekonstrukcí naposledy před dvaceti lety, a tím pádem potřebuje rozsáhlejší modernizaci.

Plnila tím zároveň plán ministerstva dopravy, které se sloučením řady prací snažilo rozbít dosavadní monopol jediného dodavatele zabezpečovací techniky, přilákat zahraniční firmy, a tím i o něco snížit cenu. To se ale příliš nepodařilo.

Vysychání doposud relativně štědrých fondů na dopravní infrastrukturu se dotkne především bilionového balíku určeného na výstavbu páteřní sítě vysokorychlostních tratí.

Vstoupit do diskuse

U zastávky Lovosice-město jsou nástupiště na obou stranách přejezdu.

