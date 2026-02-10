Fakticky tak stavba evropského zabezpečovače měla vyjít šestkrát dráže, než na kolik vycházelo zavedení stejného systému na trase do Budějovic. Správa železnic tehdy plán hájila s tím, že trať v údolí Labe prošla větší rekonstrukcí naposledy před dvaceti lety, a tím pádem potřebuje rozsáhlejší modernizaci.
Plnila tím zároveň plán ministerstva dopravy, které se sloučením řady prací snažilo rozbít dosavadní monopol jediného dodavatele zabezpečovací techniky, přilákat zahraniční firmy, a tím i o něco snížit cenu. To se ale příliš nepodařilo.
Vysychání doposud relativně štědrých fondů na dopravní infrastrukturu se dotkne především bilionového balíku určeného na výstavbu páteřní sítě vysokorychlostních tratí.