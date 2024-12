Cena za pomalost. Nové dopravní PPP projekty citelně podražily

Jeho argument byl, že nechat stavět soukromníka dálnici za 30 miliard korun je výhodnější než ji nechat stavět stát za 16 miliard a následně se o ni čtvrtstoletí starat.

Jak je zřejmé, Havlíčkův plán prošel a po necelých čtyřech letech má stát rozeběhnuté další dva projekty na velké stavby s využitím PPP. Dálniční úsek na plánované trase D35 mezi Mohelnicí a Opatovcem bude dlouhý 35 kilometrů, železniční úsek z pražského Veleslavína na letiště má měřit zhruba 14 kilometrů. Ceny těchto PPP projektů jsou ale mnohem vyšší.

Dálniční projekt vyjde Česko přibližně na 117 miliard korun, železniční spojení s letištěm má podle předpokladů ministerstva dopravy stát 109 miliard.

Na první pohled vysokou částku, která zhruba představuje roční příspěvek českého státu na výstavbu a opravy silnic a železnic, ministerstvo hájí. „Údaj byl převzat z finančního modelu zhotoveného transakčním poradcem a představuje sumu nominálních plateb za dostupnost (tedy se zohledněním vlivu inflace) bez započtení srážek, které by zadavatel uhradil za dobu platnosti koncesionářské smlouvy,“ vysvětlil MF DNES mluvčí ministerstva František Jemelka.

„Platby zahrnují pokrytí nejen výstavby, která je odhadována na 35 miliard korun, ale i nákladů financování, nákladů na provoz, obnovu a údržbu, investic životního cyklu, pojištění, daně z příjmu placené koncesionářem a dalších položek, které jsou součástí výdajů koncesionáře,“ dodal Jemelka.

Stát na PPP projekty při výstavbě dopravní infrastruktury v posledních letech často spoléhá. Po vyschnutí dotačních zdrojů, které umožňovaly z evropských fondů platit až 85 procent celkových nákladů na velké veřejné stavby, jako jsou právě silnice nebo železniční tratě, totiž státu docházejí peníze. Na projekty s účastí soukromého kapitálu spoléhá dokonce i při plánech na stavbu sítě vysokorychlostních tratí.

Couvání Evropské unie z financování tuzemské infrastruktury je nejlépe vidět právě na přístupu k projektu tuzemských rychlodrah. Před třemi lety se Česku podařilo prosadit vysokorychlostní železnici do páteřní sítě evropských tras TEN-T. Pro Správu železnic to tehdy bylo potvrzení, že na výstavbu má šanci dostat slušnou míru dotací. Hovořilo se přitom přinejmenším o padesátiprocentní evropské spoluúčasti s ohledem na to, že jde o bezemisní a dostatečně zelený projekt.

Za tři roky se ale jednání o výši dotací příliš neposunula. Na české straně se proto začínají projevovat obavy, že s vypuknutím války na Ukrajině se dotační priority změnily.

Strakonická byla výjimka

Vysoutěžit PPP projekt za podobné ceny jako u státního investora – pouze s připočtením rizikové přirážky – se už nemusí a zřejmě ani nebude opakovat. Ekonomická situace se totiž během několika málo let výrazně změnila.

„Může sehrávat roli to, že jsou vyšší úrokové sazby. My jsme soutěžili v době, kdy byly sazby poměrně nízké. To u zakázky na 25 let může sehrát roli poměrně výraznou,“ řekl MF DNES bývalý ministr Karel Havlíček.

Nižší sazby přitom nebyly jediným faktorem, který hrál pro to, že stát zakázku na dostavbu 32 kilometrů dálnice D4 na jih od Příbrami pořídil relativně lacino. Podle Havlíčka byl tehdy zřetelný zájem investorů se projektu zúčastnit. Firmám šlo o prestiž a referenci vyplývající z toho, že to byl první tuzemský PPP projekt. Navíc v době covidové pandemie byl hlad po zakázkách.

Konečnou cenu nicméně nebudou určovat ceníky sestavené ministerskými úředníky, nýbrž nabídky jednotlivých uchazečů. A k otevírání obálek se zatím ministerstvo v soutěži nepropracovalo.

Na konci října teprve resort obdržel od pětice uchazečů materiály dokazující splnění kvalifikačních kritérií. „Nyní musíme ověřit, zda splňují vše, co od nich bylo požadováno v zadávací dokumentaci. To bude hotovo do konce roku, včetně ověření referencí a seřazení uchazečů dle získaných bodů za kvalifikaci. Čtyři uchazeči s nejlepší kvalifikací postoupí do dalšího kola výběrového řízení,“ uvedl Jemelka. Obálky s cenovými nabídkami budou až součástí tohoto druhého kola.