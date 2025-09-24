Letitý spor o zvlněnou dálnici je u konce. Firmy ji budou muset zadarmo opravit

Tomáš Cafourek
  11:11
Poslední a zároveň nejhorší úsek zvlněné dálnice D1 u Ostravy se po třinácti letech soudů dočká opravy. Tu budou muset podle rozhodnutí rozhodčího soudu na své náklady provést společnosti Eurovia a PKP CARGO INTERNATIONAL. Z dálnice mezi ostravskou Rudnou ulicí a Hrušovem tak zmizí roky trvající rychlostní omezení, rekonstrukce postavené na nevhodných materiálech si ale vyžádá rozsáhlou uzavírku. Omezení může trvat přes většinu příštího roku.
Úsek dálnice D47 u Lipníka nad Bečvou. - D47

Úsek dálnice D47 u Lipníka nad Bečvou. - D47 | foto: ŘSD

Stavební firmy použila na podloží dálnice D1 na Ostravsku i rouru a další
Vadný úsek dálnice D1 na Ostravsku.
Vrt odhalil v podloží dálnice D1 na Ostravsku například i kusy dřeva.
Vrt odhalil v podloží dálnice D1 na Ostravsku například i kusy dřeva.
8 fotografií

„Poruchy na tomto úseku byly největšího charakteru, tedy i opravy budou nejkomplikovanější. Zasáhnou nejen samotnou vozovku, ale i mostní objekty, opravu kanalizace, opěrné a protihlukové stěny. Rozsah oprav si ale ještě budeme se zhotovitelem na základě rozhodnutí rozhodčího soudu dohadovat,“ řekl MF DNES generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Za strusku jsme neplatili, tvrdí ŘSD. Hra s pojmy, kontruje Eurovia

Anabáze se zvlněnou dálnicí D1 u Ostravy začala před patnácti roky, kdy Ředitelství silnic a dálnic začalo prostřednictvím sond zkoumat důvody bobtnání materiálu v tělese dálnice. Následně státní investorská organizace obvinila zhotovitele v čele se sdružením Eurovia z použití nevhodného materiálu, který se v kontaktu s vodou začal rozpínat a poškodil vozovkové vrstvy nad sebou, proto vznikly nechvalně známé vlny.

Eurovia v celém sporu argumentovala, že pro stavbu použila jen materiál, který si ředitelství silnic a dálnic pro výstavbu dálnice D47, jak se tehdy úsek dálnice vedoucí od Brna přes Přerov a Ostravu do Bohumína, jmenoval.

Začala oprava části zvlněné dálnice u Ostravy, náklady platí stavební firmy

V posledním řízení se ŘSD domáhalo oprav celkem 110 vyjmenovaných vad. Ve většině případů přitom rozhodčí soud při hospodářské a agrární komoře uznal. Výjimkou jsou jak nedostatky drobnějšího rázu, tak i požadavek na odstranění nedovolených násypových materiálů (zejména ocelárenské strusky a studeného odvalu).

„Sice soud konstatoval, že tyto materiály byly umístěny v tělese dálnice nedovoleně a v rozporu se smlouvou, ale zároveň říká, že naplnění tohoto požadavku by se považovalo za zjevně neúčelný výkon práva. Veškeré popílky a další materiál si už sedl a dnes nevykazuje znaky dalšího sedání,“ uvedl Mátl.

Právě odmítnutí povinnosti na odstranění materiálu považuje Eurovia za zásadní bod celého rozhodnutí. Hlavní požadavek ŘSD na výměnu materiálu tzv. studeného odvalu v celé délce dálnice , soud zamítl. Nařizuje nám pouze dílčí opravy, které jsme uznali už před 13 lety a dříve jsme je chtěli realizovat, což nám nebylo umožněno,“ řekla MF DNES mluvčí Eurovie Iveta Štočková.

Uzavře se polovina dálnice

O podobě opravy zvlněné dálnice budou silničáři se stavebními firmami jednat. Už teď je ale jisté, že budou požadovat opravy za provozu, tedy v režimu uzavření jednoho jízdního pásu a vedení dopravy v režimu 1+1 pruh případně 2+1,“ uvedl Mátl.

Ještě před touto generální rekonstrukcí bude ŘSD muset provést drobné opravy vozovky v podobě odfrézování nejhorších boulí a položení nové obrusné vrstvy v té nejvíce zasažené části. Tyto opravy jsou naplánovány na říjen a listopad proto, aby bylo možné dálnici i v omezeném režimu nadále používat.

Téměř polovina mladých nevěří, že si pořídí bydlení. Odkládají proto rodinu

Bytovou krizi nejbolestněji pociťují mladí lidé. Téměř 40 procent z nich ve věku mezi 18 a 29 lety nevěří, že si pořídí vlastní bydlení, které by si přáli. Ukázal to průzkum, který připravila Česká...

23. září 2025  14:17

Evropská unie znovu odloží nařízení o odlesňování, uvedla eurokomisařka

Evropská unie znovu o další rok odloží hojně diskutované nařízení o odlesňování, řekla podle agentury Reuters novinářům eurokomisařka pro životní prostředí Jessika Roswallová. Normu kritizuje mnoho...

23. září 2025  13:27

