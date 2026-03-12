Vícepráce jako standard? Správa železnic stopla uzavírání dodatků

Dodatečných 680 tisíc korun na takzvanou změnu závazku ze smlouvy pro vytvoření projektové dokumentace na modernizaci železniční trati z Plzně do Stodu. Konkrétně jde u této zakázky už o desátý takovýto přílepek ke smlouvě, což na zakázkách Správy železnic není vůbec žádná výjimka, ale spíše standardní počet dodatků, kterými správce železnic proplácí zhotovitelům v tendrech takzvané vícepráce. Řadu let trvající norma při fungování veřejných soutěží na správě železnic nově narazila na vysychající peníze.
V polovině února psal náměstek generálního ředitele Mojmír Nejezchleb šéfům jednotlivých stavebních správ informaci o tom, že peníze určené na projekční práce a výkupy pozemků byly vyčerpány už v únoru a že se situace řeší. Pro vedení jednotlivých útvarů zabývajících se přípravou a výstavbou to ale znamenalo škrtnout výplaty právě takzvaných víceprací a do odvolání omezit výkupy pozemků.

Stopka pro některé zakázky

„Z tohoto důvodu ukládám, aby bylo pozastaveno uzavírání smluvních dodatků s dodavateli projekčních prací, které obsahují závazek finančního plnění,“ uvedl Nejezchleb v dokumentu, ve kterém povolil vykupovat pozemky jen pod stavebními projekty, které se do výstavby chystají buď v letošním roce, nebo do poloviny roku 2027.

„Aktuálně se stále nacházíme v rozpočtovém provizoriu. Zároveň provádíme revizi připravovaných staveb a nastavujeme jejich priority. Do jejího dokončení nechceme prostřednictvím dodatků ke smlouvám navyšovat finanční závazky u projektů, které nejsou z věcného nebo časového hlediska prioritní,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Nedostatek peněz v rozpočtu Správy železnic už zastavil některé připravené zakázky. V první řadě jde o dvacetimiliardovou rekonstrukci spojení Nemanice-Ševětín, jeden z posledních a také nejnáročnějších úseků na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi.

Pod novým vedením už Správa železnic oznámila i první část propouštění a úspor, které je ale zatím rozsahem spíše kosmetické. Na konci února oznámila reorganizaci a redukci o 121 pracovních míst z celkových zhruba sedmnácti tisíc zaměstnanců.

„Dosavadních 21 provozních obvodů v rámci oblastních ředitelství se nově integruje pod centrální dispečerská pracoviště v Praze a Přerově. Vyšší efektivitu přinese také centralizace přípravy veřejných zakázek a obchodních činností, které se přesunou z několik různých jednotek pod jeden útvar,“ uvedla podrobnosti k personálním úsporám Správa železnic. Zároveň oznámila snížení nákladů na marketing, IT nebo na právní služby. Celkem tak má Správa ročně ušetřit zhruba 335 milionů korun ročně.

Další úspěch, kterým se správa železnic v poslední době neopomněla pochlubit, bylo snížení očekávaných nákladů u zakázek na takzvané cyklické obnovy tratí. U čtveřice zakázek, mělo jít o zhruba třetinu peněz, konkrétně to byla zmíněná obnova trati mezi Horní Lidčí a Vsetínem. Té se zúčastnilo osm uchazečů, přičemž nejnižší nabídka činila místo očekávaných 578 milionů korun 383 milionů. Zakázka zatím ale nebyla uzavřená, stále trvá posuzování nabídek a případné následné odvolání neúspěšných uchazečů.

„Úspory, které dnes Správa železnic vykazuje, zapadají do směru, který jsme si společně s ní stanovili. Ukazuje se, že naše snaha stavět rychle, kvalitně a levně není protimluv, ale realita, a to díky tlaku na maximální efektivitu při nakládání s penězi daňových poplatníků,“ komentoval oznámené úspory ministr dopravy Ivan Bednárik.

Úspory jsou v centralizaci

Právě úspory byly jedním z hlavních cílů, kterými ministr pověřil nově vybraného generálního ředitele Správy železnic Tomáše Tótha. V aktuálně projednávaném státním rozpočtu se pro výdaje Správy železnic počítá se zhruba 72 miliardami korun.

„Budovali jsme projekty, které byly řekněme s více rozvolněnými rozpočty a dobře víte, že už letos jme měli hospodařit někde s devadesáti miliardami korun, v příštím roce překračovat metu sta miliard, ale ta situace je dnes jiná,“ uvedl nedávno Tóth na konferenci směrem k dodavatelům staveb a železniční techniky.

Jednou z cest úspor je centralizace veřejných zakázek. Míst, které doposud měly pravomoci připravovat a soutěžit veřejné zakázky, bylo podle Tótha napříč Správou železnic deset.

Nově by takováto místa měla být jen tři. Jedno centrum pro soutěžení takzvaných investic, tedy velkých modernizací a nové výstavby. Další centrum by mělo soutěžit neinvestiční zakázky související s opravami a provozem a poslední tým by se měl zabývat centralizovanými agendami a podpůrnými službami. Dále nové vedení plánuje srazit ceny veřejných zakázek změkčením kvalifikačních kritérií a vyžadováním povinných razítek, čímž mimo jiné doufá v přilákání dodavatelů ze zahraničí.

