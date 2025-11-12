Osm kilometrů za devět dní. Silničáři zkouší zkrátit uzavírky

Tomáš Cafourek
Silničáři se pokusili napodobit zahraniční trend rychlých oprav silnic a zkrátit stavební práce z týdnů na jednotlivé dny. Výsledek na zkušebním úseku dálnice D8 dopadl pozitivně. Délka oprav se zkrátila velmi významně.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

„Dálnice D8 u Lovosic. Oprava čtyř a půl kilometrů obou jízdních pásů za devět dní. Dělalo se přes noc non-stop,“ popsal výsledek rekordní opravy generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Podle analýz Ředitelství silnic a dálnic je cena takovéto rekonstrukce o něco vyšší, než kdyby se stavělo standardní dobu. Na druhou stranu má zkrácení prací a s nimi souvisejících uzavírek celou řadu jiných benefitů včetně spokojenějších šoférů.

Nejde ale o nijak zásadní navýšení ceny ani o zásadní přepracování výběrového řízení, které silničáři na opravy využívají. Zatímco donedávna bylo běžné, že se stavební práce na silnicích vybíraly zpravidla jen na základě nejnižší ceny, soutěž na uvedenou zakázku na D8 snížila hodnotu nejnižší ceny na 70 procent a zbylých 30 rozdělila mezi hodnocení kvality výstavby (15 procent) a zkrácení očekávané délky stavby (15 procent).

Brněnská D1 měla mít dávno tři proudy v každém směru, přiznal šéf silničářů

Výsledkem takto nastavené soutěže bylo zkrácení doby stavebních prací z očekávaných minimálně 50 dní na uvedených devět dní. Pětinásobné zrychlení nicméně nevedlo k úměrnému navýšení nákladů.

„Cena zůstává plně v režii zhotovitele, který ji nabídnul v rámci veřejné soutěže. V tomto konkrétním případě činila vítězná nabídka 72 procent z předpokládané ceny objednatele, což potvrzuje, že i při zkrácené době realizace lze dosáhnout ekonomicky výhodného řešení bez navýšení nákladů pro veřejného zadavatele,“ řekla MF DNES ředitelka správy dálnic ŘSD Martina Hrušková.

Zhotovitel si sám měl navrhnout technologii výstavby, organizaci práce i potřebné kapacity tak, aby byl konkurenceschopný nejen cenově, ale i časově. To konkrétně u této zakázky znamenalo snížení ceny na zhruba 500 milionů korun z téměř 690 milionů korun, což byla suma odhadovaná projektantem.

Méně špuntů, vyšší bezpečnost

Přestože zrychlená výstavba vyžaduje pro stavební firmy mnohem více práce a kvalitnější know-how, podle expertů se vyplatí i v případě navýšení ceny.

Příliš vysoký počet stavebních prací a rozestavěných úseků totiž nezpůsobuje jen problém v plynulosti dopravy. V konečném důsledku má totiž i vliv na bezpečnost na silnicích.

„Když řidiči narazí na dopravní omezení na trase, respektive je-li jich tam moc, pak řada z nich dohání zpoždění a u některých řidičů to může vyvolat vlnu agresivity, což může znamenat vybržďování, vytlačování při předjíždění a tak dále,“ uvedl dopravní expert z Platformy Vize 0 Roman Budský. Podle něj by proto měli správci komunikací myslet i na koordinaci jednotlivých stavebních prací a při jejich větší kumulaci na trase nebo například v rámci jednoho města zvažovat, které stavby jsou prioritní. A naopak, které stavby by eventuálně mohly ještě počkat na dobu, kdy na trase nebo na objížďce stavební práce skončí.

Na letiště do pěti let vlakem. Nejtěžší část přípravy řeší železničáři právě teď

Protože správců komunikace je vícero, od ŘSD přes jednotlivé krajské stavební správy až po úřady jednotlivých měst a obcí, bylo by podle Budského vhodné spustit jednotný portál, kam by se plány jednotlivých uzavírek povinně zapisovaly. Zároveň by bylo vhodné, aby investoři dodržování délky oprav hlídali a tlačili na jejich zkracování. V mnoha případech totiž úřadům chybí kompetentní pracovníci a stavební firmy si tak délku oprav mohou určovat prakticky samy podle svých potřeb.

Klid nebo rychlost oprav

Ne vždy je ale možné dosáhnout podobného výsledku, jako u uvedeného příkladu na dálnici u Lovosic. V řadě míst jsou totiž největší překážkou hygienické limity a v některých úsecích se nedá stavět a provádět další hlučné práce v nočních hodinách. Největší problém je tak při výstavbě průtahů městy, kdy si lidé stěžují nejen na práce v noci, ale i na práce přes víkend.

Do nočních hodin naopak ŘSD směřuje údržbové práce. Například na pražském okruhu nebo na příjezdech k Brnu jsou během dne tak vysoké intenzity provozu, že je nutné veškerou údržbu směřovat do nočních hodin, kdy je provoz menší. Intenzita provozu je totiž i zde důležitým finančním faktorem.

„Když si uvědomíte, že navážíte materiál na stavbu a stojíte v kolonách, které mají deset patnáct kilometrů, tak pro firmy je to neekonomické a směřují takovéto práce do nočních hodin nebo na víkend,“ dodal Mátl.

12. listopadu 2025

11. listopadu 2025

