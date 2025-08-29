Další termín. Středočeská část dálnice D3 se má stavět v roce 2028

O ostrý start stavebních prací v roce 2028 a na přelomu let 2030 a 31 by řidiči mohli projet z Prahy do Rakouska po dokončené dálnici D3. Nových 57 kilometrů středočeské dálnice by jim přitom mělo podle odhadů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ušetřit zhruba 40 minut. Těžká technika se v trase plánované stavby objevila už nyní. Konkrétně na západ od Jílového u Prahy v lokalitě Kamenná Vrata.
Geologický průzkum na místě budoucí dálnice D3 v úseku Kamenná vrata. Stav k 10. 8. 2025.

Jde ale zatím o geologický průzkum a přípravu pro kopání štoly, která má ověřit stabilitu podloží v místech, kde se plánuje vykopat téměř 1,7 kilometru dlouhý tunel.

Podobně dlouhé tunely budou v trase dálnice ještě dva. Půjde o tunel Luka, Prostřední Vrch. „Všude potřebujeme udělat průzkumnou štolu, abychom dokázali předat zhotoviteli stavby posléze relevantní informace o daném území a de facto finální projekt, který se zde bude navrhovat, měl dostatek podkladů k tomu, abychom dokázali zohlednit veškeré geologické podmínky a anomálie v daném území,“ uvedl ve svém pravidelném podcastu generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Samotná štola přitom nebude o moc kratší než plánovaný tunel. Podle Jiřího Veselého ze středočeského regionálního oddělení ŘSD bude mít průzkumná štola 1 617 metrů a její ražba spolu s přípravnými pracemi potrvá 29 měsíců.

Místní obyvatelé jsou proti

Problematická stavba narážející na odpor místních a ochranářských spolků se plánuje už několik desetiletí. Například jen trasování přes Posázaví je datováno od roku 2012, kdy o přesunu dopravního proudu z nynější stopy silnice I/3 přes Benešovsko rozhodlo ministerstvo životního prostředí. Od letošního podzimu by ale podle Mátla měla příprava akcelerovat. Do konce letoška šéf ŘSD předpokládá získání územních rozhodnutí na všech pět staveb, na které je středočeský úsek rozdělený a během příštího roku tak silničáři požádají o vydání stavebních povolení. V současnosti už rovněž zahájili výkupy pozemků.

Malý krok a veliké výročí. Na D3 soud upřednostnil řidiče. Hotovo ale není

Ještě před samotnou stavbou se ale musí na trase uskutečnit archeologický průzkum, což je podle zkušeností například z dálnice D11 krok, který může s plánovanými termíny významně zamíchat podobně jako přetrvávající protesty odpůrců dálnice.

„Žádné územní rozhodnutí na žádném z úseků dosud nebylo vydáno a už vůbec ne povolení její stavby. Samotné zahájení stavby je tak v nedohlednu,“ uvedla v tiskové zprávě Alternativa středočeské D3, která proti vedení dálnice Posázavím protestuje dlouhodobě. Reagovala tím na oznámení Libereckého kraje, který nedávno zahájil územní řízení pro úsek mezi pražským okruhem a Václavicemi. Právě Liberecký kraj určilo vloni ministerstvo pro místní rozvoj jako rozhodovací orgán na této trase z obavy, aby stavební úřad Středočeského kraje nebyl označen jako podjatý. To je v posledních letech hojně využívaný prostředek, jak přípravu stavby citelně oddálit.

To že zmiňovaná Alternativa středočeské D3 plánuje využít všech prostředků, které jí právní řád umožňuje k překažení nebo alespoň oddálení příprav, je patrné z vyjádření jejího právního zástupce.

„Ne každý záměr musí být nutně vyhodnocen jako prospěšný a způsobilý. Očekáváme masivní vlnu odvolání a soudních sporů v případě vydání souhlasného územního rozhodnutí,“ uvedl Michal Bernard z advokátní kanceláře Dohnal & Bernard.

Vyvlastnění je jednodušší

Naopak silničáři v současnosti hýří optimismem a uvádějí, že zahájení geologických průzkumů je už de facto začátkem stavebních prací. Podle Mátla by další krok v podobě výkupů pozemků měl proběhnout poměrně rychle. „60 až 80 pozemků se vykoupí na první pokus,“ uvedl Mátl s tím, že situace se zablokováním výstavby kvůli několika málo čtverečním metrům pozemků už pravděpodobně nehrozí.

Silničářům totiž zákony umožňují nabídnout osminásobek ceny zemědělské půdy a jedenapůlnásobek odhadní ceny stavebního pozemku. Na druhou stranu je dnes rovněž výrazně jednodušší pozemky vyvlastnit v případě, že se s majiteli stát nedohodne ani za tyto ceny po dobrém.

