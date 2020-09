Do pěti let vzniknou čtyři desítky přístavů. Většina ve středních Čechách

Právě do středních Čech by tak mělo směřovat nejvíce peněz ze zhruba stovky milionů korun, které má ředitelství ročně vyčleněné na výstavbu přístavů a kotvišť pro sportovní a rekreační lodě. Nově zde má vzniknout celkem čtrnáct přístavišť, patnáct dalších lokalit si ŘVC nechává v záloze pro další roky, uvedl ředitel státní investorské organizace Lubomír Fojtů.

Například zmiňované přístaviště v Mělníku bude sloužit pro zakotvení zhruba dvacítky plavidel a mělo by se začít stavět letos v prosinci. Podobně jako ostatní připravovaná infrastruktura bude vybavené přípojkou elektrické energie a zdrojem pitné vody, což bude podle mluvčího ŘVC Jana Bukovského novým standardem pro nově plánovaná přístaviště.

Státem provozované přístavy, kde je možné dlouhodobě kotvit, jsou zatím dva. Konkrétně jde o rekreační přístavy v Hluboké nad Vltavou a v Petrově na Baťově kanálu. K tomu ŘVC na tuzemských řekách provozuje dvanáct přístavišť, kde je možné zakotvit krátkodobě.

Výtahy za miliardy

Kromě drobných staveb přístavišť, které v průměru vychází na zhruba dvě desítky milionů korun, se na Vltavě dlouhodobě chystá výstavba dvojice lodních výtahů schopná přes hráze orlické a slapské přehrady převézt až čtyřicetimetrová plavidla. Blíže k výstavbě je ten níže po proudu. „Už je vydáno územní rozhodnutí a v roce 2022 počítáme se zahájením výstavby,“ uvedl Fojtů.

Ještě do konce roku ŘVC očekává, že dokáže vybrat projektanta, který vytvoří dokumentaci obří stavby, jež prostřednictvím výtahu a 45metrové vodní vany dokáže překonat téměř 55metrový rozdíl mezi výškou hladiny nad slapskou přehradou a řekou pod ní. V ideálním případě by tak první výletní parníky mohly hráz přehrady překonat v roce 2025.

Jde ale o velice optimistický odhad, který nepočítá s komplikacemi během stavebního povolení. Kontroverzní plán splavnění Vltavy pro velká rekreační plavidla má totiž řadu odpůrců. Dalším problémem je i jeho financování. Na výstavbu infrastruktury pro rekreační plavbu totiž nelze na rozdíl od nákladní plavby využít evropské peníze. Předpokládané 2,5 miliardy korun, které by slapské zdvihadlo mělo stát, tak bude muset stát zaplatit z vlastních peněz.

Podle Fojtů je navíc reálné, že soutěž na zhotovitele, kterou by chtělo ŘVC spustit do konce roku 2022, cenu zvedne. Cenový odhad je totiž už několik let starý a cena stavebních prací se v posledních letech zvyšovala.