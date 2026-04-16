Palivová krize vyšroubuje ceny výstavby, varuje Havlíček. Vláda slibuje inflaci krotit

Tomáš Cafourek
  13:44
Přes devadesát procent developerů se během letoška chystá zdražovat. V průměru asi o sedm procent. Ceny bydlení ale mohou růst ještě výrazněji kvůli hrozícímu nedostatku energií v důsledku války na Blízkém východě, uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. I kdyby válka USA s Iránem skončila během pár týdnů, ropná a plynová infrastruktura zemí Perského zálivu je poškozená a nižší produkce bude tlačit ceny paliv nahoru.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Může hrozit nedostatek energií, na čemž teď intenzivně pracujeme a jako stát zabezpečujeme kde se dá plyn, pohonné hmoty a tak dále,“ uvedl Havlíček na setkání s předními českými developery. Kromě nákupu energií chce kabinet podle šéfa resortu, který se má transformovat na ministerstvo hospodářství, držet cenu energií úpravami regulovaných složek z plateb za energie.

Tomu vláda přikládá větší efekt než daňovým změnám, které se jako protiinflační opatření promítají později. „Pokud sáhneme do regulované složky, tak to hned každý z nás pocítí. Stát má vliv na cenu energií, u elektřiny dokonce z padesáti procent, což je ta regulovaná složka,“ uvedl Havlíček. Dodal že u elektřiny může stát regulovat cenu až do výše 70 miliard korun ročně. To ale neznamená, že vláda k takovéto výši regulace sáhne.

Podle části developerů už dnes ceny stavebních prací přestávají dávat ekonomický smysl. „Nebudeme do konce roku žádné nové stavby zahajovat. Musíme počkat na snížení cen, alespoň o deset procent,“ uvedla na setkání Lídrů developmentu výkonná ředitelka Central Group Michela Váňová.

Central Group zastavil výstavbu řady projektů už loni, kdy kritizoval zvýšení cen stavebních prací ve dvouletém horizontu o 27 procent. V současnosti tak firma působící na pražském trhu stopla výstavbu dvou tisíc bytů, které mají vyřízená všechna razítka a mohly by se okamžitě začít stavět.

Většina konkurenčních firem Central Group při stopce výstavby nenásledovala. „Nemyslím si, že v současné době můžeme spoléhat na to, že ceny stavebních prací dlouhodobě poklesnou. Spíše porostou. Zvýšené ceny promítneme do cen našich produktů,“ uzavřel výkonný ředitel JRD Jan Sadil.

Důchody od státu budou čím dál menší. Jak si spořit na penzi?

