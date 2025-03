Vzniká plán obnovy nádraží. Do hranice 600 cestujících postačí jen přístřešek

Podle generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody se nejčastěji hovoří o hranici 600 lidí. Do této meze si má zastávka vystačit s přístřeškem a teprve od tohoto denního počtu cestujících má cenu stavět budovy se širším zázemím, případně je rekonstruovat.

Zázemí se navíc proti minulosti zásadně mění. Klesá například význam osobních pokladen nebo třeba informací, protože obě služby dnes efektivně nahrazuje internetový prodej jízdenek a informace uvedené online.

Naopak na významu neztrácejí toalety. Ty nejsou zajímavé pouze pro cestující, ale mnohdy se podle jejich umístění v budově rozhodují rovněž potenciální komerční nájemci.

„Jakmile zjistí trh nebo development, že součástí obnovy nádražní budovy jsou i toalety a jakési zázemí, tak toto je na prvním místě. Potřebu zkrátka máme všichni,“ uvedl Svoboda.

Cestující navrch začínají na nádražích hledat služby každodenního života. Například možnost nakoupit cestou pečivo nebo základní potraviny. Velké obchody s potravinami jsou v současnosti sice doménou nádraží ve větších městech, poptávka se ale objevuje i jinde. Začíná se tak podle Svobody pracovat například na výdejních automatech, které by mohly tuto službu plnit v nádražních budovách v méně frekventovaných lokalitách.

Komerční zóna na nádraží potřebuje jediné – dostatečný proud cestujících. Hranicí je podle Svobody množství dvou tisíc cestujících denně. Od tří tisíc už je zájem obchodníků znát. „Jako správci infrastruktury začínáme být v trochu jiné roli. Protože obchodníci za námi začínají chodit sami,“ uvedl Svoboda.

Parkoviště je základ

Správa železnic převzala většinu nádražních budov od Českých drah v roce 2016 jako jeden z principů otevření železničního trhu alternativním dopravcům. Velká část tohoto majetku byla zanedbaná a stavu mnoha nádraží nepřidalo ani dlouhé mezidobí před předáním, kdy původní vlastník neměl důvod do budov investovat.

Rekonstrukci zhruba devíti set budov do uspokojivé podoby tehdy vedení Správy železnic odhadlo na desetimiliardovou investici. Z velkých nádraží byly v poslední době dokončené rekonstrukce například hlavního nádraží v Plzni nebo v Českých Budějovicích.

Chystá se rovněž přestavba Smíchovského nádraží na dopravní terminál, kam by kromě vlaků měly směřovat i regionální autobusy, hovoří se o modernizaci nádražní budovy v Táboře. Rekonstruují se nádraží v Čáslavi, ve Františkových Lázních a dokončuje se podoba nové výpravní budovy v Praze-Bubnech na modernizované trase do Kladna a na pražské letiště.

Právě bubenské nádraží je příkladem práce s prostorem, kde se do budoucna očekává nárůst prestiže kvůli chystanému developementu. „Rozhodli jsme se, že už první etapu založíme jako podstavec a do budoucna je možno na tom postavit novou administrativní výškovou budovu tak, abychom se zapojili do okolí, které zde výstavbu brzy přinese,“ uvedl ředitel Stavební správy západ na Správě železnic Petr Hofhanzl.

Ne všude je ale prostor pro vznik nového administrativního centra. Pokud provoz na nádraží nedosahuje ani uváděných 600 lidí denně, snaží se Správa železnic domluvit s obcemi na alternativním využití budov, daří se to ale jen v jednotkách případů. Hlavním cílem podle Svobody nyní bude se u těchto objektů zaměřit na výstavbu parkovacích míst. To podle zjištění Správy železnic lidé ocení nejvíce.