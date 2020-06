Most Šmejkalka má povolení. Poslední část oprav D1 začne napřesrok

Přestože roky trvající rekonstrukce povrchu „brněnské dálnice“ má oficiálně skončit napřesrok, přestavba mostu Šmejkala tento termín výrazně překročí. Proto jej ministerstvo dopravy z tohoto projektu už od samotného začátku vyčlenilo.

Původní most z padesátých let minulého století totiž bude nutné zbourat a na jeho místě postavit nový. To vše přitom nesmí zastavit provoz na nejfrekventovanější tuzemské silniční tepně. Bude proto muset vzniknout provizorní most, který se po dokončení nové konstrukce rovněž zbourá.

Ještě do konce letošního roku chce Ředitelství silnic a dálnic začít vybírat stavební firmu, která most nejen postaví, ale navrhne i nejlepší technologický postup. Jde o takzvanou metodu Design and Build. Hlavní podmínkou, kterou ale bude muset každý z uchazečů splnit, je udržení provozu na dálnici ve dvou pruzích v obou směrech.

„S ohledem na časové nároky pro zpracování nabídek u tohoto typu řízení předpokládáme, že stavba bude zahájena přípravnými pracemi ve druhém čtvrtletí 2021 a hlavní stavební práce na D1 v roce 2022,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký.

Není přitom jasné, jak dlouho bude demolice starého a stavba zbrusu nového mostu trvat. Nabízená rychlost práce je totiž rovněž kritériem, podle kterého bude státní investor vybírat vhodného zhotovitele.

Dálnice se poté rozšíří

Podle aktuálních plánů ŘSD čeká most výměna nosné konstrukce při zachování oblouku spodní stavby. Po opravě bude zachován stávající režim jízdy ve dvou pruzích v obou směrech tedy takzvaný režim 2+2 pruhy, ale bude umožňovat i případné provozování v režimu 3+3 bez zpevněných krajnic. Podle platného stavebního povolení, které v pondělí ministerstvo dopravy vyvěsilo na úřední desku, se předpokládaná cena rekonstrukce mostu blíží jedné miliardě korun.