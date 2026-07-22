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Úspora devadesáti nákladních aut denně. Začíná další pokus o splavnění Labe

Tomáš Cafourek

Zdymadlo a most přes Labe v Přelouči na snímku z 12. prosince 2025 | foto: ČTK

Přes 900 velkých nákladních lodí ročně a minimálně čtyři rekreační lodě každý den. Plánovaný plavební stupeň u Přelouče by měl ze silnic každý den odsát zhruba 2 700 tun nákladu, což odpovídá devadesáti plně naloženým těžkým nákladním autům. Pokud se jez po řadě desetiletí příprav a sporů začne v roce 2031 skutečně stavět, měl by být hotový do roku 2035.

„Záměr splavnění Labe do Pardubic posuzujeme v souvislosti s dalším připravovaným projektem, splavněním Labe z Ústí nad Labem ke státní hranici. Vodní doprava může převzít významnou část nákladní přepravy, včetně nadrozměrných nákladů, což přispěje ke snížení hluku i emisí,“ uvedl v tiskové zprávě oznamovatele záměru Ředitelství vodních cest (ŘVC) ministr životního prostředí Igor Červený .

Plán na vybudování jezu v Přelouči a splavnění Labe do Pardubic i pro velká nákladní plavidla, je projekt trvající několik desetiletí. Od roku 1996 se například vybudování tohoto plavebního stupně řadí mezi vládou schválené prioritní projekty. I navzdory tomu zatím příprava stavby nepokročila za hranici teoretické přípravy a skončila na protestech ekologů.

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Aktuální podoba projektu počítá s využitím přirozeného koryta Labe i jeho pravobřežního obchvatu, kde by měl vzniknout 50 metrů široký umělý plavební kanál. Stávající jez v Přelouči by měl zůstat, vzniknout by ale u něho měla zdýmací komora o délce 115 metrů, která by byla dost kapacitní pro přepravu i těch největších plavidel, která byla pro labskou dopravu vyrobena. Současná komora na jezu v Přelouči je o zhruba třicet metrů kratší. Vzniknout by ale měl ještě jeden tři metry vysoký jez s malou vodní elektrárnou, čtveřice rybích přechodů a rovněž lávka pro pěší přes Labe k takzvaným Slavíkovým ostrovům.

Tento bývalý rekreační areál mezi korytem Labe a jeho slepým ramenem je dnes předmětem ochrany přírody kromě jiného kvůli výskytu modráska bahenního a dalších živočišných a rostlinných druhů. Během průzkumu z roku 2023 bylo v lokalitě objeveno na deset druhů motýlů, z nichž sedm zvláště chráněných a 28 druhů vážek. Pod hladinou pak výzkumníci našli 30 druhů ryb, z nichž jsou nejvýznamněji ohroženi jelec jesen s méně početnou, ale stabilní populací, a vzácně i mník jednovousý.

Naposledy ŘVC s plánem na splavnění této trasy narazila v roce 2015, kdy Nejvyšší správní soud zamítl možnost vést chystaný plavební kanál napříč zmiňovanou lokalitou Slavníkových ostrovů. Současná podoba záměru se této lokalitě z větší části vyhýbá, jihovýchodní část území s výskytem dvou druhů chráněných modrásků ale přesto ovlivní, protože se zde plánuje zaústění nově budovaného plavebního kanálu.

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„Ve fázi přípravy byl kladen důraz na minimalizaci zásahů do nejcennějších složek území. Volbou konkrétní varianty trasy byl omezen zábor modráskových luk v nivě Labe,“ uvedly v oznámení záměru společnosti Integra Consulting a Ekopontis, které dokumentaci k posuzování vlivů stavby na životní prostředí zpracovaly. Největší vliv bude mít výstavba jezu na rybí populaci.

„Přestože jsou navrženy rybí přechody, vznikne v toku technická bariéra, která ovlivní migraci i reprodukční lokality reofilních druhů ryb. Současně lze očekávat ústup druhů vázaných na proudící vodu, a jejich postupné nahrazování druhy preferujícími stojaté nebo pomalu tekoucí vody,“ předpokládá oznamovatel záměru.

110 metrů dlouhé lodě

Výstavba nového jezu v Přelouči je v rámci Česka druhou nejvýznamnější říční stavbou, po plánu na výstavbu jezu v Děčíně, která by umožnila prodloužení ekonomicky efektivní vodní cesty do Pardubic.

Ředitelství vodních cest zde předpokládá jednak možnost přepravy nadrozměrných kusů, které nelze přepravovat po železnici nebo klasickou kamionovou dopravou, ale i přepravu běžného zboží, například stavebních hmot, surovin pro chemickou výrobu, které nepodléhá rychlé zkáze.

Zhruba 400 tisíc tun nákladu by se po splavnění Labe do Pardubic mohlo po řece vozit v přeshraniční dopravě, 300 tisíc tun na úseku z Pardubic do Štětí nebo 150 tisíc mezi Pardubicemi a Děčínem, předpovídá Ředitelství vodních cest. To prodloužení splavné části řeky chystá v takzvané třídě Va, která umožňuje proplutí až 110 metrů dlouhým lodím s ponorem 2,5 metru. Plány na návrat velkých nákladních lodí nicméně dlouhodobě zpochybňují odpůrci projektu s tím, že v současnosti ŘVC nepoukázalo na firmu, která by podobný typ přepravy plánovala.

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