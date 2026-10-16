Dálniční síť se napřesrok rozroste o zhruba 58 kilometrů. Největší porce se bude týkat dálnice D7 a alternativy k dálnici D1, na které přibude osmnáct kilometrů v uceleném úseku od Vysokého Mýta přes Litomyšl po Janov na Svitavsku.
To je ve srovnání s letošním plánem o dvacet kilometrů více. Například v roce 2025 to bylo necelých 67 kilometrů a vůbec největší porci zprovozněných kilometrů sliboval dopravní resort v roce 2024. Tehdy plánoval otevřít na 118 kilometrů. To se sice zcela nepodařilo, ale i výsledných 111 kilometrů představovalo dosavadní rekord.
Další komplikovanou stavbou, kterou silničáři napřesrok dokončí, bude most Šmejkalka u sjezdu z D1 na Benešov. Fakticky tak dojde k dokončení kompletní rekonstrukce nejstarších částí dálnice D1.