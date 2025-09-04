Polská D8 směřuje k českým hranicím. Chystá se napojení na D35

Autor:
  17:00
Spolu s postupem polské rychlostní silnice S8 spojující Bělostok s Kladskem přes Varšavu k českým hranicím se začalo uvažovat o její napojení na rovněž rozestavěnou tuzemskou dálnici D35 v oblasti Boboszów/Dolní Lipka na Pardubicku. Zatím jde o velmi ranou fázi přípravy, kdy se uvažuje o nejvhodnějším trasování propojovací komunikace.

Průsek lesem Zábřežské vrchoviny pro připravovanou dálnici D35. Že zde stavba bude velice náročná svědčí i fakt, že pod vrchem Jahodnice se autostráda dostane až do výšky téměř 600 metrů nad mořem. (4. srpna 2025) | foto: Radek Latislav, MF DNES

„Prověřuje se cca pět variant v různých koridorech. Vždy jde o zcela novou stopu, protože stávající vedení silnice I/43 není výškově ani směrově slučitelné,“ uvedl ředitel odboru strategie na ministerstvu dopravy Luděk Sosna.

Růst kilometrů nových dálnic a rychlostních silnic u severního souseda zaskočil české silničáře u jiného přeshraničního spojení, konkrétně u dálnice D11. Zde stále ještě schází úsek od Jaroměře dále na sever. Trasa mezi Jaroměří a Trutnovem by se podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radka Mátla mohla ideálně rozeběhnout už v letošním roce. Musí to ale povolit archeologové, kteří na trase budoucí dálnice provádí záchranný archeologický výzkum.

Nejdražší úseky D35 mění krajinu, na budoucí trase už padlo šest hektarů lesa

Naopak dálnice D35 je v současnosti z pohledu počtu kilometrů nejrozestavěnější dálniční stavbou ve střední Evropě. Letos by měly být hotové úseky Vysoké Mýto – Litomyšl a od Janova do Opatovce. Napřesrok by měly přibýt úsek z Ostrova do Vysokého Mýta a tunel Homole.

Část trasy, konkrétně pětatřicet kilometrů z Opatovce do Mohelnice, chce stát postavit formou PPP, tedy s použitím soukromého kapitálu. U těchto úseků je podle Mátla už vše připraveno a ŘSD zajistilo všechna povolení a výkup pozemků. Čeká se tak na ministerstvo dopravy, až vybere ve veřejné soutěži takzvaného koncesionáře. Ten výstavbu zafinancuje, uskuteční a následně bude komunikaci po předem určenou dobu provozovat. Stát mu tuto investici následně bude splácet formou takzvané platby za dostupnost.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Už se blyští skoro vše. Trump změnil Bílý dům ve „zlatou kancelář pro zlatý věk“

Během svého druhého funkčního období americký prezident Donald Trump neustále pokračuje v proměnách interiéru Bílého domu. Sjednocujícím tématem je extravagance, jedna barevná tématika však vyniká...

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

Labubu má konkurenci. Na trh se vrátili „mončičáci“ a znovu dobývají svět

Celosvětový úspěch příšerek Labubu pomáhá zpět na výsluní i plyšákům, kteří byli hitem koncem minulého století. S nádechem nostalgie se zákazníci vracejí k „mončičákům“. Za poslední rok se prodej...

Milka v Německu zdražila a zmenšila se, spotřebitelé posílají výrobce k soudu

Ještě na počátku roku mělo balení čokolády Milka prodávané v Německu 100 gramů. V únoru se však americká nadnárodní skupina Mondelez, pod kterou značka patří, rozhodla gramáž zredukovat na 90 gramů....

All-inclusive v ohrožení? Turecká vláda chce zrušit hotelové bufety kvůli plýtvání

Rozsáhlé a rozmanité bufety v tureckých letoviscích se těší velké popularitě. Mají ovšem i svou stinnou stránku – velké plýtvání jídlem. Turecká vláda proto přišla s návrhem tento typ stravování...

Polská D8 směřuje k českým hranicím. Chystá se napojení na D35

Spolu s postupem polské rychlostní silnice S8 spojující Bělostok s Kladskem přes Varšavu k českým hranicím se začalo uvažovat o její napojení na rovněž rozestavěnou tuzemskou dálnici D35 v oblasti...

4. září 2025

Zemřel módní velikán Armani. U žen měl rád přirozenost, nesnášel svalovce

Zemřel italský módní návrhář Giorgio Armani. Bylo mu 91 let. Byl synonymem moderního italského stylu a elegance. Spojoval v sobě talent návrháře s bystrostí obchodníka a vedl společnost s ročním...

4. září 2025  15:28,  aktualizováno  16:07

Víte, jaký je práh škodlivosti hrabošů v českých polích? Už ho překročili

Počet hrabošů na českých polích se v srpnu po sklizni obilovin a řepky zdvojnásobil a průměrně činil 221 východů z nor na hektar. Tím mírně překročil hranici škodlivosti stanovenou na 200. Oproti...

4. září 2025

Kyberútoků v Česku stále přibývá. Nejohroženější skupinou nejsou senioři

Počet kybernetických podvodů stále roste. Jen ke konci června bylo v online prostředí napadeno přes 44 tisíc lidí, což je o dvě procenta více než ve stejnou dobu minulý rok. Útočníci mají strategie...

4. září 2025  14:15

Trh s energiemi je stabilní, dodavatelé lákají na slevy nové zákazníky

S příchodem podzimu přichází dodavatelé energií s novými ceníky. Na levnější ceny energií láká od září nové klienty innogy, tento měsíc zlevňoval své produkty opět také E.ON.

4. září 2025  11:35

Porcelánce Thun 1794 se nebývale daří, prosadila se i na výstavě Expo

Na vlně oživení poptávky po spotřebním zboží se veze i novorolská porcelánka Thun 1794. Od začátku letošního roku jedou na plno její provozy v Nové Roli i Lesově. O 49 milionů korun tak stouply...

4. září 2025  10:44

Porsche končí v indexu DAX, potýká se s poklesem zisků i tržeb

Německý výrobce luxusních sportovních automobilů Porsche po necelých třech letech opustí hlavní index německých akcií DAX. Je to další rána pro firmu potýkající se s poklesem zisků a tržeb i s...

4. září 2025  10:16

Průměrný starobní důchod vzroste od ledna o 668 korun, oznámil Jurečka

Průměrný starobní důchod od ledna vzroste o 668 korun a dostane se tak na 21 839 korun. Všechny starobní, invalidní a pozůstalostní penze se zvýší o 240 korun a k tomu se navíc ještě zvedne jejich...

4. září 2025  8:44

Google porušil soukromí uživatelů a čelí miliardovým pokutám v EU i USA

Technologická společnost Google čelí na začátku září vysokým pokutám. Nejdříve francouzský úřad pro ochranu osobních údajů CNIL uložil společnosti pokutu ve výši osmi miliard korun za umístění...

4. září 2025  7:32

Plyšový hit z osmdesátek slaví návrat. Kolik dnes stojí mončičák?

Mončičáci byly hračky, které v 80. letech chtělo mít snad každé dítě. A nyní se roztomilá zvířátka s obličejem miminka znovu stala hitem. Kde se vzala, proč jsou tak oblíbená i dnes a kde je...

4. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nizozemsko zkracuje pracovní týden. K trendu se přiklánějí i další země

Čtyřdenní pracovní týden je v Nizozemsku čím dál častější. Podle Eurostatu zde lidé pracují v průměru 32,1 hodiny týdně, což je nejméně ze všech zemí Evropské unie. Zkrácenou pracovní dobu ale...

4. září 2025

První zmínky o lanýžích jsou z Čech, teprve pak z Francie a Itálie, potvrdily archivy

Premium

Odkud se vzala kultura pojídání podzemních hub lanýžů? Známé pouštní lanýže z muslimských států jsou tisíce let staré, ale nejstarší zmínky o pravých lanýžích, které jedli křesťané v Evropě a byly...

4. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.