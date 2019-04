Dražší letenky pro obézní? Startup chce lidi před nástupem do letadla vážit

Před každým komerčním letem aerolinky musí počítat hmotnost, kterou přepravují. Závisí na ní totiž spotřeba paliva. Zatímco batožina se zváží poměrně přesně, hmotnost samotných pasažérů se počítá pouze odhadem.

Britský startup Fuel Matrix nyní navrhuje, aby se přesněji vážili i samotní cestující. Podle představitelů firmy dokáže jejich software na základě těchto informací přesně spočítat, kolik paliva letoun spotřebuje a optimalizovat jeho letový plán.

Informaci o své hmotnosti by cestující mohl dodat letecké společnosti předem, nebo by se mohl zvážit přímo na letišti. Šéf startupu Roy Fuscone tvrdí, že by se vážení mohlo stát součástí kontroly bezpečnostním rámem nebo individuálního check-inu batožiny.



Podle zprávy serveru Lonely Planet Fuel Matrix momentálně jedná s několika britskými letišti o možnostech diskrétního vážení. “Je důležité znát skutečnou hmotnost, kterou letadlo přepravuje, aby byla zajištěna správná spotřeba paliva,” citoval web Fusconeho.



Nyní totiž většina aerolinek pracuje při odhadech hmotnosti svých pasažérů s čísly Evropské agentury pro bezpečnost letectví z roku 2009. Podle nich váží průměrný muž v letadle 88 kg, žena 70 kg a dítě 35 kg.

Vzhledem k tomu, že aerolinky nemají přesná data k dispozici, většinou pracují s nadhodnoceným údajem o spotřebě paliva. V praxi to však znamená, že ho mají v nádrži víc, než skutečně potřebují. Letadla jsou tak nucena spotřebovávat palivo i na to, aby tuto nadbytečnou zátěž odvezla.

Vážení cestujících tak dává z pohledu aerolinek smysl, protože jim šetří náklady. Představitelé firmy Fuel Matrix hovoří o úspoře až miliardy dolarů ročně pro celý letecký průmysl. Snížil by se také objem emisí produkovaných letadly.



Přirážka za kila navíc

Zavádění opatření by však mohlo narazit kvůli ochraně soukromí cestujících. Fuel Matrix sice zdůrazňuje, že svůj model vyvíjí v souladu s evropskými pravidly o ochraně soukromí GDPR, problémem by však mohl být i jeho etický aspekt.

“Pokud by aerolinky začaly vážit pasažéry, časem by podle mě začaly obézním pasažérům účtovat vyšší cenu. A to by neprošlo přes obhájce práv cestujících,” uvedl letecký expert John DiScala pro stanici CNN.



Některé aerolinky se však už do vážení cestujících pustily. „V roce 2013 se Samoa Air stala první leteckou společností, která začala vážit cestující a účtovat variabilní sazbu za kilogram na míli,“ napsal deník The Washington Post.

Vážení pasažérů je nyní běžné například u nejmenších letadel, především z bezpečnostních důvodů. Podobné důvody uvedla i letecká společnost Uzbekistan Airwaves, když v roce 2015 oznámila, že bude vážit cestující během check-inu batožiny.

Také finský dopravce Finnair zavedl v roce 2017 dobrovolný systém shromažďování údajů o hmotnostech cestujících.