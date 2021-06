Obce musí platit za dopravu. Pokud tak neučiní, autobus k nim nepřijede

„Modernizační kroky během deseti let, navýšení nákladů na veřejnou dopravu o 1,5 miliardy korun,“ uvedl radní pro dopravu Petr Borecký. Zavádění bezemisních autobusů nebo vlakových souprav vybavených evropským zabezpečovacím zařízením ETCS zvýší dosavadní náklady kraje z nynějších 5,65 miliard korun na více než sedm miliard.

Systém rovnoměrného podílu obcí na financování veřejné dopravy je v současnosti spíše výjimkou. Pokud ale někde platí, většinou funguje prostřednictvím platby podle počtu obyvatel.

„Jde třeba o částky 200 korun za obyvatele za rok jako příspěvek za osobní dopravu,“ uvedl správce financí středočeského integrátora dopravy IDSK Andrej Hoffman. Takovýto princip ale ve Středočeském kraji kvůli blízkosti Prahy fungovat nemůže. „Ve vnějších oblastech kraje je dopravní obslužnost na nízké úrovni. Zpoplatňovat tyto obce touto částkou by nebylo fér, když zde jezdí čtyři až pět spojů za den proti obcím u Prahy, kam jezdí desítky spojů,“ uvedl Hoffman.

Podle Boreckého v současnosti řada měst a obcí netuší, kolik stojí jednotlivé linky autobusové dopravy a na železnici nepřispívají zpravidla nic. „Od systému si slibujeme to, že bude racionalizovat veřejnou dopravu. To neznamená jen snižování dopravy, ale i přesouvání dopravy do jiných poloh nebo přesun dopravy z dražší železnice k levnějším autobusům,“ uvedl.

Protože v současnosti panují velké rozdíly v tom, kolik jednotlivé obce a města ve Středočeském kraji platí, počítají Standardy dopravní obslužnosti i s tím, že bude mnoho obcí, které si i citelně připlatí, zatímco jiným naopak poplatky klesnou. Mezi příklady měst, které zaplatí nejvíce, patří třeba Kladno nebo Příbram, které v současnosti za krajskou dopravu neplatí nic. „Nově po nich kraj bude za udržení stávajícího objemu dopravy požadovat 15 a 12 milionů ročně,“ dodal Hoffman.

„Tomu, kdo nebude ochoten se na financování podílet, bude seškrtán objem dopravy na základní dopravní obslužnost. Fakticky tak třeba některé spoje v obcích nezastaví nebo v případě koncových obcí k nim nebudou spoje zajíždět,“ doplnil Borecký.