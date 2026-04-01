Exšéf Svoboda, u kterého našli miliony v hotovosti, skončil ve Správě železnic

Tomáš Cafourek
Dlouholetý šéf Správy železnic (SŽ) Jiří Svoboda ve vedení správce tuzemských tratí definitivně skončil, když s ním vedení společnosti rozvázalo pracovní poměr dohodou. K ukončení pracovního poměru se Svobodou vyzvala nového šéfa Správy železnic správní rada začátkem března.

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda | foto: Správa železnic

„Už došlo k dohodě,“ řekla IDNES.cz mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Svoboda, který skončil kvůli ztrátě důvěry poté, co mu policie v domácím sejfu našla 80 milionů korun a sbírku cenností, byl ve vrcholném managementu státního podniku od roku 2016.

Nejprve působil na pozici náměstka pro provozuschopnost, šéfem Správy železnic se stal o dva roky později po rezignaci předchozího ředitele Pavla Surého.

Rada přiznala milionový zlatý padák exšéfovi Správy železnic

Ten ve vedení skončil poté, co jím vedená státní organizace podepsala s developerem Amadeus Real Estate smlouvu o smlouvě budoucí, podle které na něj převáděla pozemky v okolí nádraží v pražských Dejvicích. Pozdější vedení Správy železnic se snažilo dohodu zneplatnit, ale neúspěšně.

Miliony v hotovosti

Svobodu odvolala správní rada z funkce na začátku loňského prosince v souvislosti s policejním prověřováním některých zakázek SŽ.

K nalezeným penězům Svoboda uváděl, že šlo o jeho peníze, případně o rodinné úspory o jejichž původu uvedl postupně několik podrobností. Svobodův otec měl peníze nejprve získat celoživotní prací v zemědělství, později Svoboda tvrdil, že pocházely rovněž z výnosu z rodinného rybníkářství a chovu nutrií v Ústí nad Orlicí.

Oficiálně však Svoboda nebyl z ničeho obviněn. Spolu s interním auditem, který rovněž nenašel žádná pochybení bývalého ředitele, byla právě absence obvinění důvodem, proč před necelým měsícem odsouhlasila správní rada Svobodovi milionové odstupné.

Nepracuje, ale dál bere statisíce. Správa železnic řeší, co s exředitelem Svobodou

„Správa železnic musí postupovat odpovědně a s péčí řádného hospodáře. Neposkytnutí smluvně stanoveného odstupného by mohlo vést k riziku soudního sporu a následným finančním náhradám,“ uvedl tehdy předseda rady Martin Kolovratník (ANO). Správní rada nicméně uznala Svobodovi minimální výši náhrad. Ze zákona měl nárok na tři až šest měsíčních mezd.

I po tomto vypořádání nicméně stále trval Svobodův pracovní poměr a bývalý manažer byl doma takzvaně na překážkách ze strany zaměstnavatele.

Levnější výstavba

Hlavním úkolem nového vedení Správy železnic je snížení cen, za které státní správcovská a investorská organizace tratě staví a rekonstruuje. Už dříve její generální ředitel Tomáš Tóth uváděl, že chystá snížit počet organizačních jednotek, které mohou na SŽ vypisovat výběrová řízení a že plánuje zadávat tendry po jednotlivých profesích tak, aby se ve výsledku mohlo přihlásit více uchazečů, a tím srazit cenu.

Nejnověji správní rada schválila plán na reorganizaci zhruba pěti tisíc pracovních míst. Nemá jít primárně o propouštění, ale spíše přesun pracovních míst pod jiné útvary. Změny budou zahrnovat zejména úpravy oblastních ředitelství a řízení provozu nebo veřejných zakázek, SŽ je chce více centralizovat.

Dále správní rada probírala působení Svobodova zetě Bronislava Kubišty na odboru veřejných zakázek.

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Evropě hrozí výpadek energií už příští měsíc, varuje Německo i ropná společnost

Pokud válka s Íránem brzy neskončí, mohla by Evropu již od příštího měsíce postihnout energetická krize. Obavy zazněly na energetické konferenci CERAWeek 2026 pořádané společností S&P Global v...

Muzeum koroze a graffiti galerie pod širým nebem. Život vlaků končí v České Třebové

Takzvaný hřbitov vlaků v České Třebové se stal místem, kde skončí většina vozů svoji službu na českých kolejích. Dřívější praxe postupného rozebírání na odstavných nádražích se ukázala jako příliš...

Developeři v Dubaji uklidňují investory. Zatím ztráty eliminují, ale může být hůř

Válka na Blízkém východě bude za několik dní trvat už celý jeden měsíc a její důsledky začínají být citelné i mimo přímou oblast konfliktu. Pociťují je také developeři ve Spojených arabských...

Fialova vláda nakoupila benzinky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Geopolitické napětí zdražuje paliva, ale skutečný problém může přijít až tehdy, pokud se íránská krize protáhne a začne se přelévat do inflace. V Rozstřelu na iDNES.cz o tom hovořil předseda dozorčí...

Půlmiliarda. Před Trumpovým odkladem útoků na Írán sázel někdo na pád ropy

Krátce předtím, než americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil odklad útoků na íránskou energetickou infrastrukturu, uzavřeli někteří obchodníci sázky na vývoj cen ropy v hodnotě stovek...

Banky začaly škrtit investiční hypotéky, získat úvěr na třetí byt bude těžší

Česká národní banka se rozhodla zchladit hypoteční trh a omezit hypoteční úvěry, které si lidé nepořizují na vlastní bydlení. Zatímco splácení vlastní střechy nad hlavou Češi pravděpodobně nevzdají...

Itálie posune termín trvalého odstavení svých uhelných elektráren o 13 let, na rok 2038. Vyplývá to z návrhu zákona, který v úterý schválila dolní komora parlamentu. Krok naznačuje, že vláda...

Rakouská vláda se dohodla na regulaci cen pohonných hmot. Předcházela tomu úterní několikahodinová jednání koalice lidovců (ÖVP), sociálních demokratů (SPÖ) a liberální strany NEOS. Nařízení vstoupí...

Společnost Korean Air oznámila, že od 1. dubna přechází do režimu krizového řízení, aby zmírnila důsledky prudkého nárůstu cen leteckého paliva v době, kdy je světová ekonomika otřesena probíhajícím...

Příchod Mercedes-Benz Trucks do Chebu může být pro Karlovarský kraj klíčovým impulsem. Nový závod skupiny Daimler by měl zaměstnat zhruba 1000 lidí a podnítit další investice do infrastruktury i...

Značka Mercedes-Benz Trucks z německé automobilové skupiny Mercedes-Benz (dříve Daimler) plánuje otevřít závod v Chebu. Závod s výrobní kapacitou kolem 25 tisíc vozů podle společnosti zaměstná více...

Jihokorejský kabinet pod vedením prezidenta I Če-mjonga schválil doplňkový rozpočet ve výši 26,2 bilionu wonů (přibližně 366 miliard Kč). Balíček coby reakce na eskalující konflikt na Blízkém východě...

České dráhy posilují na začátku a na konci velikonočních prázdnin své vlaky. Posilové vozy budou především ve vlacích z Prahy do Ostravy, na Valašsko a střední Moravu, ale také do Českých Budějovic,...

Bez dotací není zemědělský podnik žádné velikosti v zisku, ukazuje na posledních datech Zemědělský svaz ČR. Záleží tak jen na jejich nastavení, o kterém rozhoduje do velké míry stát. Svaz tak dále...

Plzeňskou Škodu Transportation v úterý navštívil eurokomisař pro mezinárodní partnerství Jozef Síkela. Jednal zde o možnostech podpory škodováckého dopravního projektu v Uzbekistánu v rámci strategie...

Skupina ČEZ nebude pokračovat v přípravě větrného parku v Ralsku na Českolipsku. Hlavním důvodem je malá rychlost větru, která nezaručuje udržitelnost ekonomiky. Ukázala to měření. Projekt navíc...

