„Už došlo k dohodě,“ řekla IDNES.cz mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Svoboda, který skončil kvůli ztrátě důvěry poté, co mu policie v domácím sejfu našla 80 milionů korun a sbírku cenností, byl ve vrcholném managementu státního podniku od roku 2016.
Nejprve působil na pozici náměstka pro provozuschopnost, šéfem Správy železnic se stal o dva roky později po rezignaci předchozího ředitele Pavla Surého.
Ten ve vedení skončil poté, co jím vedená státní organizace podepsala s developerem Amadeus Real Estate smlouvu o smlouvě budoucí, podle které na něj převáděla pozemky v okolí nádraží v pražských Dejvicích. Pozdější vedení Správy železnic se snažilo dohodu zneplatnit, ale neúspěšně.
Miliony v hotovosti
Svobodu odvolala správní rada z funkce na začátku loňského prosince v souvislosti s policejním prověřováním některých zakázek SŽ.
K nalezeným penězům Svoboda uváděl, že šlo o jeho peníze, případně o rodinné úspory o jejichž původu uvedl postupně několik podrobností. Svobodův otec měl peníze nejprve získat celoživotní prací v zemědělství, později Svoboda tvrdil, že pocházely rovněž z výnosu z rodinného rybníkářství a chovu nutrií v Ústí nad Orlicí.
Oficiálně však Svoboda nebyl z ničeho obviněn. Spolu s interním auditem, který rovněž nenašel žádná pochybení bývalého ředitele, byla právě absence obvinění důvodem, proč před necelým měsícem odsouhlasila správní rada Svobodovi milionové odstupné.
„Správa železnic musí postupovat odpovědně a s péčí řádného hospodáře. Neposkytnutí smluvně stanoveného odstupného by mohlo vést k riziku soudního sporu a následným finančním náhradám,“ uvedl tehdy předseda rady Martin Kolovratník (ANO). Správní rada nicméně uznala Svobodovi minimální výši náhrad. Ze zákona měl nárok na tři až šest měsíčních mezd.
I po tomto vypořádání nicméně stále trval Svobodův pracovní poměr a bývalý manažer byl doma takzvaně na překážkách ze strany zaměstnavatele.
Levnější výstavba
Hlavním úkolem nového vedení Správy železnic je snížení cen, za které státní správcovská a investorská organizace tratě staví a rekonstruuje. Už dříve její generální ředitel Tomáš Tóth uváděl, že chystá snížit počet organizačních jednotek, které mohou na SŽ vypisovat výběrová řízení a že plánuje zadávat tendry po jednotlivých profesích tak, aby se ve výsledku mohlo přihlásit více uchazečů, a tím srazit cenu.
Nejnověji správní rada schválila plán na reorganizaci zhruba pěti tisíc pracovních míst. Nemá jít primárně o propouštění, ale spíše přesun pracovních míst pod jiné útvary. Změny budou zahrnovat zejména úpravy oblastních ředitelství a řízení provozu nebo veřejných zakázek, SŽ je chce více centralizovat.
Dále správní rada probírala působení Svobodova zetě Bronislava Kubišty na odboru veřejných zakázek.