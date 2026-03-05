Podle předsedy správní rady Martina Kolovratníka jde o posílení pravomocí dozorujícího orgánu na podobnou úroveň, jakou má dnes dozorčí rada u státem vlastněných Českých drah. Zároveň uvedl, že správní rada stojí za nově jmenovaným generálním ředitelem Správy železnic Tomášem Tóthem a bude mu nápomocná v plánu na otevření železničního trhu širšímu okruhu dodavatelů.
„Do svého statusu vkládáme, že managementu budeme udělovat takzvaný předběžný souhlas s vypisováním a designem zakázek. Hranice, od které se rada bude vyjadřovat, je od 200 milionů nahoru. Zástupci správní rady se budou účastnit jak jednání na Státním fondu dopravní infrastruktury, tak na centrální komisi na ministerstvu dopravy a zástupce rady se bude účastnit tvorby finančního a investičního plánu,“ uvedl Kolovratník.
Kontrola správní rady nicméně neskončí uzavřením zakázky. Podle zvažovaného plánu by byl souhlas orgánu potřebný i u změn u podepsaných smluv, kdy hodnota víceprací překročí 30 milionů korun.
O potřebě šetřit v železniční výstavbě se mluví dlouhodobě, jako jeden z hlavních úkolů si jej stanovil ministr dopravy Ivan Bednárik. V aktuálním roce by Správa železnic mohla dostat 72,2 miliardy korun. Alespoň s tím počítá návrh státního rozpočtu, o němž v současnosti jedná Poslanecká sněmovna.
Podle Tótha je ale nejisté, kolik peněz dostane železnice v letech 2027 a 2028. „Revidujeme výběrová řízení, abychom stavěli to, na co máme finanční prostředky a co má prioritu,“ uvedl Tóth. Ve vztahu k výstavbě tratí slíbil pragmatický přístup založený na ekonomičnosti a funkčnosti řešení.