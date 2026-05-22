Správa železnic plánuje další elektrizaci tratí. ETCS zavede na hlavních koridorech

Autor: ,
  13:50
Generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth v pátek novinářům představil střednědobou koncepci rozvoje ETCS a elektrizace tratí. SŽ chce do roku 2033 elektrizovat dalších 590 km tratí. Z toho 235 km při modernizaci tratí a 355 km pouze elektrizací, tedy bez většího zásahu do kolejí. Evropský zabezpečovač ETCS zavede na koridorových tratích v transevropské dopravní síti (TEN-T) a na méně vytížených tratích jednodušší formu zabezpečení.

V Česku je podle webu SŽ 9 344 kilometrů železnic, z nich je 3 295 kilometrů elektrizovaných. Výhradní provoz ETCS je v současné chvíli na 670 kilometrech tratí, tato síť se letos rozšíří o 180 kilometrů. Na konci loňského roku byl ETCS nainstalován na 1 435 km tratí. Do roku 2033 má přibýt na dalších 1 400 km, z toho na 730 do roku 2030.

Původně Národní implementační plán počítal s tím, že po roce 2030 bude ETCS vybaveno téměř 5 200 km tratí, zejména v TEN-T. Na zbývajících 4 100 km měl být nainstalován do roku 2040.

ETCS na hlavních koridorech

Výhradní provoz ETCS by měl být podle nové koncepce na hlavních koridorech, na kterých se odehrává 90 procent výkonů české železnice. ETCS vyhodnocuje jízdu vlaku a při zjištění rizika a nereagování strojvedoucího systém automaticky zasáhne a vlak zastaví.

Na ostatních tratích chce SŽ zavádět jednodušší zabezpečovač. Takzvaný Prostředek k zastavení vlaku (ETCS PZV) je kompatibilní s částí ETCS zabudovanou do vlaků. Tato forma zabezpečení tak podle SŽ nevyžaduje další investice dopravců.

Česko nyní podle ministra dopravy Ivana Bednárika jedná s Evropskou železniční agenturou o autorizaci ETCS PZV, který se na českých železnicích využívá při modernizaci infrastruktury jako dočasný zabezpečovač.

„Máme informace i z dalších zemí, které tuto naši snahu o nalezení optimálního zabezpečení pro lokální tratě sledují a chtějí se u nás inspirovat. Zastavení vlaku zabezpečovačem je klíčovým aspektem bezpečnosti,“ uvedl ministr.

Ve 30. letech plánuje podle vedoucí oddělení strategie ERTMS a EU Tomáše Konopáče uvádět ETCS rovnou do výhradního provozu, protože na české síti jezdí již nyní hodně vlaků vybavených tímto systémem. Počet těchto vozidel je zhruba 2 300.

SŽ aktualizuje do konce roku knihu o elektrifikaci a národní implementační plán zavádění ETCS. „Následujících pět let bude v těchto dokumentech aktualizovaných tak, aby dopravci nejenom osobní, ale i nákladní dopravy věděli, co mohou od SŽ očekávat a taktéž se na to skutečně připravit,“ řekl Tóth.

Elektrizační plán vychází z připravenosti projektů a požadavků dopravců a objednatelů dopravy. Počítá také s vybavením tratí dobíjecími body pro bateriové vlaky, jejichž pořizování podporuje stát dotacemi.

Od prosince 2024 nasadily bateriové vlaky České dráhy (ČD) v Moravskoslezském kraji. Jejich výhodou je to, že mohou jezdit po tratích, kde je přechod mezi napájenou a nenapájenou částí tratě, a umožňují tak na takových trasách přímá spojení.

Letos v lednu vypsaly výběrové řízení na bateriové vlaky ČD a Leo Express, loni v září oznámil RegioJet objednávku vlaků typu BEDMU (bateriová elektrická dieselová motorová jednotka).

