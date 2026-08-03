Drahám zaplatí asi 6,79 miliardy bez DPH. ČD pak od správy odkoupí majetek za přibližně 212 milionů. Vyplývá to ze smlouvy, uzavřené na konci července, zveřejněné v registru smluv. Na smlouvu upozornil server Zdopravy.cz.
ČD podle kontraktu prodají SŽ 3 900 pozemků o celkové ploše 33 milionů metrů čtverečních. SŽ zase drahám odprodá 330 pozemků o rozloze 270 000 metrů čtverečních. „Výsledná cena transakce po započtení vzájemných plateb činí 6,4 miliardy korun. A dále 870 milionů korun za kompenzaci užívání od roku 2017 do poloviny roku 2026,“ sdělila serveru mluvčí SŽ Nela Friebová.
Správa bude drahám hladit částku za pozemky postupně v deseti splátkách do roku 2035. SŽ ale může podle smlouvy splatit částku předčasně, nebo v menším počtu splátek.