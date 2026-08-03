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Správa železnic a České dráhy se dohodly na převodu majetku za sedm miliard

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  10:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Státní organizace Správa železnic a státem vlastněný železniční dopravce České dráhy se dohodly na převodu majetku za zhruba sedm miliard korun. Jde hlavně o pozemky pod tratěmi, které koupí SŽ.

Drahám zaplatí asi 6,79 miliardy bez DPH. ČD pak od správy odkoupí majetek za přibližně 212 milionů. Vyplývá to ze smlouvy, uzavřené na konci července, zveřejněné v registru smluv. Na smlouvu upozornil server Zdopravy.cz.

ČD podle kontraktu prodají SŽ 3 900 pozemků o celkové ploše 33 milionů metrů čtverečních. SŽ zase drahám odprodá 330 pozemků o rozloze 270 000 metrů čtverečních. „Výsledná cena transakce po započtení vzájemných plateb činí 6,4 miliardy korun. A dále 870 milionů korun za kompenzaci užívání od roku 2017 do poloviny roku 2026,“ sdělila serveru mluvčí SŽ Nela Friebová.

Správa bude drahám hladit částku za pozemky postupně v deseti splátkách do roku 2035. SŽ ale může podle smlouvy splatit částku předčasně, nebo v menším počtu splátek.

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