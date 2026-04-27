S nákupem letenek neotálejte, vyzval španělský ministr. Bojí se, že zdraží

  13:29
Španělský ministr průmyslu a turistiky Jordi Hereu vyzval turisty k včasnému nákupu letenek. Podle něj totiž hrozí, že budou čím dál dražší. Hereu varoval před růstem cen kvůli válce Spojených států a Izraele s Íránem, v níž nyní platí sice příměří, ale mírové rozhovory uvázly na mrtvém bodě. To snižuje šance na otevření Hormuzského průlivu, který je klíčový pro vývoz ropy z oblasti Perského zálivu.

Španělský ministr průmyslu a turistiky Jordi Hereu (vlevo) na snímku se starostou Barcelony Jaume Collbonim (24. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

„Doporučujeme, aby si lidé koupili letenky hned, protože aerolinky nyní používají palivo, které nakoupily před nějakou dobou,“ řekl Hereu. Už teď je pode jeho slov jasné, že ceny vzrostly, a to může ovlivnit poptávku.

Španělsko zažilo loni rekordní příliv turistů: do země přicestovalo téměř 97 milionů návštěvníků, což bylo o 3,2 procenta více než v roce 2024. Podle Hereua by tento trend mohly ohrozit rostoucí ceny letenek v důsledku vyšších nákladů aerolinek na letecké palivo.

Ministr také řekl, že Španělsko má větší zásoby a vyšší výrobní kapacitu leteckého paliva než ostatní země. „Ale pokud budou mít problémy země, odkud k nám turisté cestují, budeme je mít také,“ varoval. Španělsko v současné době vyrábí asi 80 procent kerosinu, který spotřebovává.

Omezení a vyšší ceny se už projevily i v nabídce letů některých aerolinek. Nejvýraznější opatření podnikla německá Lufthansa, jež vyškrtla ze svého letního letového řádu pro Evropu 20 000 nerentabilních letů na krátké vzdálenosti, aby ušetřila na leteckém palivu.

Česko zatím potíže neregistruje. „Zásoby leteckého paliva by s ohledem na smlouvy měly být u nás v následujících měsících pod kontrolou,“ uvedl v polovině dubna ministr průmyslu Karel Havlíček. To však podle něj neznamená, že by nehrozilo rušení letů do Česka. „Může se stát, že některé zahraniční aerolinky lety rušit budou,“ podotkl.

Podle distributorů jsou dodávky leteckého petroleje pro český trh v současnosti plynulé a bez výpadků. Orlen Unipetrol ve svých rafinériích neeviduje provozní rizika v dodavatelském, výrobním ani distribučním řetězci. Také OMV uvedla, že zásobování zatím funguje bez omezení.

Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu je Orlen Unipetrol rozhodujícím dodavatelem leteckého petroleje pro český trh a plní své smluvní dodávky bez problémů. Zhruba pětina dodávek pro ČR je zajišťována dovozem. Problémy zatím neeviduje ani pražské letiště.

S nákupem letenek neotálejte, vyzval španělský ministr. Bojí se, že zdraží

