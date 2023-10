Španělská levice chce zakázat až 25 tisíc letů a nahnat cestující do vlaků

Španělská socialistická strana a levicová aliance Sumar v úterý podepsaly smlouvu o koaliční vládě, která mimo jiné obsahuje závazek zakázat vnitrostátní lety mezi městy, mezi kterými trvá cesta vlakem maximálně 150 minut.

Podle údajů, které cituje deník El Diario, by opatření vedlo k zákazu nejméně tří spojů mezi Madridem a velkými regionálními centry. Podle informací deníku by se zákaz týkal i spoje Madrid-Barcelona, protože na něm jezdí některé rychlovlaky pod časový limit 150 minut.

Celkově by tak bylo zrušeno na 24 700 letů ročně a ušetřily by se emise 156 000 tun emisí oxidu uhličitého. Podle listu El País by se zákaz dotkl až pěti pravidelných spojů do Madridu a v opačném směru, což by vedlo ke zrušení až 34 000 letů ročně.

Nejvýraznější dopad by opatření mělo zřejmě na linku Madrid-Barcelona, kterou před pandemií covidu-19 používalo na 2,5 milionu cestujících. Celkově by se zákaz dotknul nejméně tří milionů cestujících, kteří by tak museli přesednout na vlak, autobus či využít osobní automobil.

Není však jisté, že španělské strany, které se inspirovaly obdobným opatřením ve Francii, dokáží zákaz prosadit. Aby získaly pro svou vládu dostatečnou podporu v parlamentu, tak se mimo jiné musejí dohodnout s katalánskými separatistickými stranami. Ty si kladou řadu podmínek, aby podpořily premiéra Pedra Sáncheze ve funkci, například amnestii pro trestné činy spáchané v rámci úsilí dosáhnout nezávislosti Katalánska.