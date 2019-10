Další žaloba na Boeing. Piloti Southwest Airlines chtějí 100 milionů dolarů

Asociace pilotů Southwest Airlines nyní v žalobě uvádí, že Boeing úmyslně předložil pilotům nepravdivé informace o bezpečnostním stavu letadel. Kvůli zrušení tisíce letů přišlo mnoho pilotů o pracovní příležitost a zaznamenalo tak velkou finanční újmu. Společnost proto požaduje po Boeingu 100 milionů dolarů, které by jim vyplatila.



„Naši piloti by neměli být trestáni nedbalostí Boeingu,“ uvedl předseda asociace Jonathan Weaks. „Je nezbytné, aby Boeing uvedl stroje MAX, splňující bezpečnostní parametry, zpět do provozu. Neustálý úbytek pracovních příležitostí se výrazně promítá do platového ohodnocení zaměstnanců a jedná se o dlouhodobě neudržitelný stav.“

Žaloba uvádí, že Boeing uspěchal uvedení letadel 737 MAX na trh s vidinou větších zisků a kromě zatajování informací a klamání svých zákazníků, pilotů a veřejnosti, došlo ke změně inženýrských postupů a technických úprav oproti předešlým modelům.

„Ačkoliv si velmi vážíme dlouholeté spolupráce s touto aerolinkou i jejich zaměstnanci, proti žalobě se budeme bránit a věříme, že se společně dopracujeme k bezpečnému návratu MAXů do provozu,“ uvedl mluvčí Boeingu.

Boeing už kvůli problémům se stroji 737 MAX utrpěl velké finanční ztráty. V minulém čtvrtletí prodělal 3,7 miliardy dolarů, což je vůbec největší ztráta v historii společnosti. Mezi jeho další nemalé výdaje patří i chystaný fond, z něhož se vyplatí 100 milionů dolarů rodinám obětí leteckých nehod.

V letošním roce se už jedná nejméně o třetí žalobu vůči Boeingu. Společnost byla v červnu anonymně zažalována pilotem za bezohledné chování a vědomou ignoraci bezpečnosti veřejnosti. Boeing také posílá k soudu dceřiná firma ruské firmy Rostec, která zažalovala firmu v srpnu.

Žaloby jsou vyústěním dvou leteckých nehod při kterých v říjnu minulého roku a letos v březnu zahynulo celkem 346 lidí. Poté, jak se ukázalo kvůli zjištěným technickým nedostatkům letadel, byla společnost nucena vyřadit z provozu všechny stroje Boeing 737 MAX.

Kvůli fatálním nehodám musel Boeing zažádat o obnovu certifikátu a podrobil se posudku o schválení provozu svých letadel u Federální letecké správy. Společnost doufá, že by se Boeing 737 MAX mohl vrátit do provozu už koncem tohoto roku.

Žaloba od Southwest Airlines může však být jen začátkem. Přestože firma, která je největším operátorem letů, využívajících Maxe, byla postupně nucena zrušit 30 tisíc letů, tak nebyla zasažena sama. Společnost American Airlines se začátkem září nechala slyšet, že bude muset zrušit 140 letů denně a v důsledku uzemnění letounu zrušila jednu pravidelnou linku. Další postiženou společností je i United Airlines, která v důsledku potíží s MAXem 737 ruší 90 denních letů. Dopad má však uzemnění boeingů na firmy z celého světa.