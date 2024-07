Aerolinky Southwest budou jako ostatní. Cestující už si nevyberou sedadlo

Americké aerolinky nyní hodlají zavést systém typický pro drtivou většinu všech leteckých společností na světě. Hlavní příčinou jsou výsledky nedávného interního průzkumu, které analyzovaly zákaznické preference. Ty se proti předešlým létům změnily, píše ABC News.

Otevřený model nástupu na palubu udržovala společnost Southwest Airlines několik desítek let. Byl to způsob, jak rychle „naložit“ cestující a omezit čas, který letadla i posádka nečinně tráví na zemi. Díky tomuto mechanismu mohl dopravce fungovat efektivněji byl tak schopen přidat několik dalších letů do denního letového řádu.

Zákaznické preference se změnily

Šlo také o jeden z důvodů, proč letecká společnost Southwest jako jedna z mála aerolinek zůstala od koronavirové pandemie zisková. Nyní ale podnik argumentuje interními průzkumy. Podle nich chce více než 80 procent zákazníků znát konkrétní sedadlo před odletem s dostatečným předstihem. Absence této jistoty měla být hlavním důvodem, kteří cestující uváděli, proč si namísto Southwest Airlines v konečném důsledku vybrali jiné konkurenční aerolinky.

Řadu zákazníků však toto oznámení zklamalo. Někteří dokonce říkají, že firmu poškodí. „Možnost si vybrat vlastní sedalo je to, co leteckou společnost Southwest odlišovalo od konkurence. Šlo o výjimečnou možnost, která pro mnohé dělala z těchto aerolinek preferovanou leteckou společnost. Spousta mých přátel do dnešního dne společnost Southwest při volbě leteckého dopravce vyhledávala. Dnešní rozhodnutí je však rozčílilo,“ okomentoval své pocity Brandon Bowser, pravidelný cestující americké letecké společnosti.

Původní systém měl i své zápory

Jiní zákazníci ale dodávají, že dosavadní způsob nástupu na palubu měl i své nevýhody. Bez zaplacení dalšího poplatku bylo totiž téměř nemožné si zajistit dobré místo na palubě. Ti pasažéři, kteří stáli při odbavování až na konci, se často obávali, jestli vůbec zbyde místo pro umístění jejich příručního zavazadla. Ti úplně poslední navíc dlouho hledali volné místo k sezení a uličkami procházeli i několik minut.

Vedení amerických aerolinek každopádně za svým rozhodnutím stojí. „Víme, že se najdou zákazníci, kteří by rádi zůstali u původního modelu. Je to však jen hrstka. Jsem každopádně přesvědčen, že i tyto zákazníky dokážeme získat zpět na svou stranu. Podobnou situaci jsme museli řešit, když jsme přecházeli z plastových letenek na elektronické,“ uzavírá generální ředitel Southwest Robert Jordan podle ABC News.