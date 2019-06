Poslední jízda žabotlamů Prahou. Nenastupujte, vlak končí na šrotišti

Lokomotiva řady 750, zvaná brejlovec, odveze do Kladna–Dubí přes dvě stě metrů dlouhou soupravu deseti vozů.

Projede přes Vršovice (10:14) a hlavní nádraží (10:18) na nádraží Vysočany (10:27). Odtud bude tento neobvyklý vlak couvat do Libně (10:44) a vyrazí zpět přes hlavní nádraží (11:35) směr Praha-Smíchov (11:43).

Žabotlamy se na poslední cestě podívají i na trať, kudy nikdy nejezdily, na pražský Semmering. Přejedou oba viadukty přes Prokopské údolí (cca 11:45) a přes Hostivici (12:20) vyrazí do Kladna (12:59). Časy jsou pouze orientační.

Příjezd soupravy do Kladna ukáže iDNES.tv v přímém přenosu.

Legendární vlaky byly nasazeny do provozu v 60. letech. Z výrobních linek sjelo 51 jednotek. Odborníci předpokládali, že jednotky v provozu skončí na přelomu 70. a 80. let, podle data výroby. Nakonec odvedly mnohem delší službu, poslední dojezdil až loni v létě na městské lince z Hostivaře do Roztok u Prahy. Jedna souprava zůstala zachovaná jako muzejní.

Poslední souprava řady 451 dojezdila loni na pražské městské lince: