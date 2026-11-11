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Nové vlaky navržené společností Alstom měly poprvé vyjet už v roce 2024 při příležitosti letních olympijských her v Paříži. Projekt se ale několikrát odložil, zejména kvůli průmyslovým komplikacím v důsledku pandemie covidu.
Stejně jako jeho předchůdci bude i TGV M jezdit maximální rychlostí 320 kilometrů za hodinu. Výrobce ale očekává, že spotřeba energie bude díky vylepšené aerodynamice a účinnějšímu motoru o dvacet procent nižší. Klesnout má také množství vyprodukovaných emisí CO2, a to o 32 procent.
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Ekologické jsou i použité materiály. Pětadvacet procent je recyklovaných a 97 procent recyklovatelných.
Do roku 2026 plánuje SNCF podle Euronews na trať dodat třináct souprav. Celkem jich ale objednala 130, sto pro francouzskou síť, patnáct pro italský trh a patnáct pro spojení s Belgií. Jedna vyjde přibližně na 35 milionů eur a v součtu tak dopravce plánuje do modernizace vlakového parku investovat přes 4,6 miliardy eur.
Větší prostor pro nohy i zavazadla
Jednou z hlavních inovací vlaku je modularita umožňující přizpůsobit kapacitu podle počtu cestujících. Souprava se tak může skládat z osmi až devíti vozů, jejichž součástí je také moderní jídelní vůz se samoobslužným bistrem.
Kategorie první a druhé třídy dokážou pojmout 573 cestujících. Všechna sedadla mají větší prostor pro nohy, disponují lepším wifi připojením a zásuvkou. Vlak také nabízí více místa pro zavazadla a kola.
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Speciální prvky a technologie usnadní pohyb také osobám se zdravotním postižením či omezenou mobilitou.
Ceny jízdenek by měly nadále zůstat stejné. Roční tarif tak vyjde na 349 eur, tedy v přepočtu kolem 8 500 korun. Pro srovnání, jedna cesta z Paříže do Marseille v polovině ledna vyjde cestujícího ve věku od 30 do 59 let na nejméně 92 eur (2 250 Kč).