Smartwings začaly propouštět. Výpověď teď dostane prvních 170 lidí

14:32 , aktualizováno 14:32

Letecká skupina Smartwings, do níž patří i dopravci Smartwings a ČSA, ve středu zahájí propouštění. V jeho první vlně odejde 50 pilotů, 75 letušek a stevardů a dalších 45 administrativních pracovníků. Informoval o tom informoval server Lidovky.cz. Celkově by do února příštího roku mělo skupinu kvůli koronavirové krizi opustit přes 600 zaměstnanců.