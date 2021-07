Smartwings začaly nově létat z Prahy do Nice, obnovily i linku do Valencie

Letecká společnost Smartwings zahájila provoz nového spojení z Prahy do francouzského Nice. Přímá linka do letoviska Francouzské riviéry bude létat dvakrát týdně. Dopravce dnes obnovil také lety do španělské Valencie. V současné době Smartwings létá z Prahy do 51 destinací a do dalších 14 míst z Brna a Ostravy.